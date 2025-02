Médico alerta sobre gravidade do caso de Otávio Mesquita: 'Risco de um ataque cardíaco'

Em entrevista à CARAS Brasil, o cardiologista Raphael Boesche Guimarães explica o caso de Otávio Mesquita e reforça importância de exames preventivos

Otávio Mesquita (65) surpreendeu os seguidores ao revelar que passou por uma cirurgia cardíaca após descobrir que uma de suas artérias coronárias estava 95% obstruída. O caso superado pelo apresentador é grave e pode trazer algumas complicações caso não seja tratado.

Em entrevista à CARAS Brasil, o cardiologista Raphael Boesche Guimarães explique que a obstrução em uma artéria coronária é extremamente perigosa, e, no caso de Otávio Mesquita, que tinha 95% obstruída, poderia levar a um infarto agudo no miocárdio .

"Quando uma artéria coronária está tão obstruída, o fluxo sanguíneo para o músculo cardíaco é severamente reduzido, aumentando significativamente o risco de um ataque cardíaco", alerta o membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia.

O médico explica que falta de ar, fadiga sem causa aparente, palpitações e dor ou desconforto no peito são alguns dos principais sintomas para o quadro, que não devem ser ignorados. "Procurar atendimento médico imediato pode ser crucial."

Guimarães ainda ressalta a importância de serem feitos exames preventivos, especialmente para pacientes que tenham mais de 40 anos e fatores de risco, como hipertensão, diabetes, tabagismo ou histórico familiar envolvendo doenças cardíacas.

"A aterosclerose, que é o acúmulo de placas nas artérias, pode ser silenciosa por muitos anos. A única maneira de detectá-la precocemente é através de exames como o teste ergométrico, ecocardiograma ou angiografia coronariana", recomenda.

Em seu perfil do Instagram, o apresentador disse que o caso foi descoberto em uma conversa casual com um amigo, que é médico cardiologista. Após a cirurgia, ele aproveitou para fazer um alerta aos internautas e ressaltar a importância dos cuidados com a saúde.

