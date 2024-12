Otaviano Costa revela fala de Pedro Bial e afirma: ‘Eu entendi ele’

Em entrevista à Contigo!, Otaviano Costa recordou detalhes dos bastidores de Ilha da Tentação e revelou fala de Pedro Bial

Após apresentar o reality show Ilha da Tentação, do Prime Video, Otaviano Costa viu suas percepções se transformarem. Em entrevista à Contigo!, o artista revelou uma conversa que teve com Pedro Bial e recordou detalhes dos bastidores do programa.

"Eu nunca havia feito um reality desse tipo, de confinamento e relacionamento. Entrei e de um jeito e saí de outro, assim como personagens. Continuei casado, que bom [risos]", começou Otaviano Costa, em entrevista por vídeo à Contigo!, citando o casamento com a atriz Flávia Alessandra.

"Mas, é um fenômeno que me fez entender o que certa vez Pedro Bial me disse. Ele falou: 'Otaviano, você se apaixona pelos personagens'. Eu entendi ele. Eram apenas 20 dias lá com eles, eu me apaixonei, alguns eu odiei, eu torci. É como uma novela da vida real."

Para o artista, o programa se tornou um assunto bastante comentado justamente por ser diferente de outras propostas de realities de relacionamento, como as produções de sucesso da Netflix Casamento às Cegas e Brincando com Fogo, por exemplo.

"Ela gera outra questão também, que é do amadurecimento. O relacionamento não é sobre o outro, é sobre si. Isso que é o mais legal da Ilha da Tentação", reflete. "É um casal lindo, em harmonia com amor para dar e vender. E de repente, num passe de mágica, tudo pode se romper."

Ele, que já apresentou a 3ª temporada do Cozinhe se Puder (SBT) e o Extreme Makeover: Home Edition (GNT), recordou que gravou a temporada inteira em outubro do ano passado, no México. Ainda na entrevista, o ator revelou que devorou os episódios e entendia os fãs que ficavam ansiosos por mais desdobramentos dos confinados.

Leia na íntegra na Contigo!