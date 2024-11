Otaviano Costa revela como é ser pai de filha adolescente: 'Exige muito coração'

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Otaviano Costa confessa como é sua relação com a paternidade e relembra cirurgia cardíaca

Otaviano Costa (51) é ator, apresentador, dublador, radialista, e, com muito orgulho, pai. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista abre o coração ao falar sobre paternidade e quais são os desafios de ter uma filha adolescente: "Fortes emoções".

Do seu relacionamento com Flávia Alessandra (50), Otaviano Costa é pai de Olívia (14) e padrasto de Giulia Costa (24). O ator revela como é a relação entre as meninas, reforça seu amor pela família e se derrete ao falar sobre paternidade.

"Exige muito coração [ser pai de adolescente]. A Olívia está linda! É uma figura, herdou nosso humor, nossa leveza para conduzir a vida, é uma garota de ouro, assim como a Giulia. É bonitinho porque [são] irmãs de pais diferentes, com sangues, polaridades diferentes, mas que se completam de um jeitão tão absurdo, perfeito", declara.

O ator relembra que durante essa edição do Rock in Rio, Olívia passeava e chamava atenção de alguns jovens. Sempre bem-humorado, ele menciona como lidava com essa situação: "Passo fortes emoções sim. Ela passava comigo pelo Rock in Rio e alguns caras já olhavam, os meninões olhavam e eu atrás [emitiu sons como se estivesse com raiva]. Imagine".

PÁGINA QUE NÃO SERÁ VIRADA

Otaviano Costa passou por um momento bastante agitado em sua vida pessoal no mês de julho, onde foi submetido a uma cirurgia no peito após ser diagnosticado com um aneurisma da aorta ascendente torácica.

O marido de Flávia Alessandra afirma que nunca irá se esquecer de toda essa situação envolvendo a doença. Otaviano Costa reforça sua paixão pela vida e analisa que a cirurgia foi um momento onde pode ressignificar muitas coisas.

"Essa página nunca vai ser virada na minha vida, porque se ela ser virada, ela não teve significado. Se essa página virar, ela perdeu importância e eu não entendi o que foi esse recado. Essa página vai ficar aberta pelo resto da minha vida porque ela está aberta aqui no meu peito. Ela foi aberta e se tornou um ponto de ressignificação de uma série de coisas na minha vida", declara.

