O que causou a morte de Maguila? Médico esclarece consequências da doença

Em entrevista à Contigo!, o Dr. Guilherme Rossoni, médico neurocirurgião, falou sobre as consequências da doença que causou a morte de Maguila

Morreu nesta quinta-feira, 24, um dos maiores nomes do boxe, José Adilson Rodrigues dos Santos, conhecido como Maguila. Aos 66 anos, ele faleceu após lutar durante anos contra uma demência pugilística, também conhecida como encefalopatia traumática crônica (ETC). Em entrevista à Contigo!, o Dr. Guilherme Rossoni, médico neurocirurgião, esclarece sobre a doença que causou a morte do ícone do esporte.

Conhecido como um dos pioneiros do boxe no Brasil, Maguila foi diagnosticado há 11 anos com encefalopatia traumática crônica (ETC), um tipo de demência que ocorre pela repetição de golpes na cabeça e que acomete especialmente lutadores e atletas de esportes de contato.

O Dr. Guilherme Rossoni explica que a condição é conhecida como “síndrome do boxeador”, uma doença neurodegenerativa associada a lesões repetidas na cabeça, comum entre boxeadores e atletas de esportes de impacto.

"Com esses impactos repetitivos na cabeça, o cérebro sofre danos que afetam a memória, o comportamento e a cognição. É uma doença que se desenvolve gradualmente, com sintomas como dificuldade de raciocínio, tremores, problemas de equilíbrio e até alterações do humor. Ainda que não seja diretamente fatal, ela pode contribuir para a deterioração significativa da saúde, trazendo diversos problemas que comprometem a qualidade de vida. Em estágios avançados, pode levar a complicações que aumentam sim o risco de morte", declara.

Algumas pessoas confundem a encefalopatia traumática crônica com o mal de Alzheimer, mas o neurocirurgião esclarece que as condições são diferentes, principalmente na causa e no padrão de como as doenças progridem.

"A ETC, por exemplo, é causada por traumas repetidos na cabeça e o Alzheimer está mais associado a fatores genéticos, idade e outros fatores do estilo de vida [...] Já no Alzheimer, as alterações tendem a se espalhar por todo o cérebro. Os sintomas iniciais também diferem: a ETC pode causar mais problemas comportamentais e de humor, enquanto o Alzheimer costuma começar com perda de memória e desorientação", finaliza.

