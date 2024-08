'O maior papel da minha vida só existiu por causa do Silvio Santos', diz ator de O Rei da TV

Em entrevista à CARAS Brasil, Guilherme Reis, intérprete de Silvio Santos em O Rei da TV, recorda desafios da série e presta homenagem ao apresentador

"O maior papel da minha vida só existiu por causa do Silvio Santos". A frase é de Guilherme Reis, ator que viveu a adolescência do grande comunicador em O Rei da TV(Disney+), e, agora, presta homenagem ao legado do artista, morto no último sábado, 17, aos 93 anos.

Reis afirma que integra a extensa lista de artistas que são gratos pelas oportunidades que Silvio Santos os ofereceu, como Eliana (51), Rodrigo Faro (50), Larissa Manoela (23), Maisa (22) e tantos outros. Para ele, começar com um papel tão significativo, é motivo para celebrar.

Na trama, ele encarna o comunicador aos 14 anos, antes da fama e reconhecimento nacional. O papel é dividido também com Mariano Mattos, que o interpretou entre os 28 e 45 anos, e José Rubens Chachá, que viveu os últimos anos do artista.

Leia também: Programa Silvio Santos deve mudar de nome? Patrícia Abravanel herda atração

"Fazer especificamente o Silvio jovem veio com um desafio especial: Não temos referências de imagens ou vídeos dele à época. Apenas relatos", recorda. "E por ser um personagem ainda pré-adolescente, muito do que vemos do Silvio adulto e idoso ainda não tinha sido desenvolvido."

O ator explica que leu sobre a história do apresentador, e entendeu que alguns trejeitos dele surgiram para o trabalho no rádio e TV. Ele precisou reduzir hábitos já conhecidos do artista e buscar a essência do Senor Abravanel. "Foi gratificante ver que o público gostou dessa versão e é uma honra poder ser hoje a referência que muitos brasileiros têm do Silvio nessa fase."

Reis também recorda cenas marcantes da série, lançada em 2022. "A cena mais interessante para mim é aquela em que ele monta a sua mesinha na rua e se apresenta ao público pela primeira vez. É uma cena muito inspiradora", diz.

"[Já] a mais desgastante, foi aquela em que os camelôs correm da polícia por não terem licença de comércio. Digo, fisicamente desgastante, porque aquela mala pesava muito mesmo [risos]. Foi gravada em diversos ângulos e a cada tomada corríamos um quarteirão inteiro carregando aquele peso e também arrumávamos toda a bagunça de novo e de novo. Mas, foi também a mais divertida."

Empresário de sucesso, Silvio Santos fundou o SBT e acumulou um patrimônio bilionário com diversas empresas, como a Jequiti Cosméticos. O apresentador morreu no último sábado, 17, aos 93 anos por complicações de uma broncopneumonia após contrair o vírus H1N1.

CONFIRA HOMENAGEM DE GUILHERME REIS, INTÉRPRETE DE SILVIO SANTOS EM O REI DA TV: