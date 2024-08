Novo affair de Felipe Becari, ex de Carla Diaz, é mãe de uma menina

A CARAS Brasil apurou que a diretora comercial Stefânia Brito, apontada como novo affair do deputado federal Felipe Becari , ex de Carla Diaz, é mãe da pequena Maya

Ex-namorado da atriz Carla Diaz (33), o deputado federal Felipe Becari (37) foi flagrado recentemente trocando carícias com uma loira misteriosa. A diretora comercial Stefânia Brito teria conquistado o coração do político, segundo o portal Condomínio da Fifi. A CARAS Brasil apurou que ela é mãe da pequena Maya, de 3 anos.

Em 3 de agosto de 2020, a diretora comercial deu à luz Maya, fruto do relacionamento com o gestor de tráfego Alan Sales. No mês seguinte, ela publicou no Instagram fotos da bebê e arrancou suspiros dos seguidores. “Ela é a sua cópia”, disse uma. “Linda como a mãe”, falou outra. “Estourou o fofurômetro... Que Princesa Linda”, emendou mais uma.

Dois meses depois, a mamãe coruja mostrou um ensaio muito fofo entre mãe e filha, e escreveu: “Esse rostinho dá sentido a tudo na vida da mamãe!”.

A última postagem de Stêfania com a filha foi no aniversário de 2 anos da menina. “Muito amor por esse dia tão especial… Nossa princesa fez 2 aninhos e comemoramos com os personagens preferido dela: Masha e o Urso! Foi lindo… foi emocionante ver os olhinhos dela brilhando e se divertindo tanto! Minha Maya, você me transforma, me transborda, me move e me motiva todos os dias! Eu sou completamente louca por você! Nossa conexão é surreal e eu sou só gratidão por te ter! Parabéns, minha vida! Que Deus te ilumine, proteja e guie para todo sempre! Obrigada por tanto, minha filha!”, escreveu.

FESTA DURANTE AS OLIMPÍADAS

De acordo com o jornalista Léo Dias, Becari foi visto aproveitando uma festa ao lado de Stefânia na Casa Brasil, local de encontro dos brasileiros durante a Olimpíada. O jornalista ainda destacou que o político tentou se aproximar de outra mulher no evento, mas foi desencorajado por ela devido à sua estatura.

Vale destacar que Felipe Becari e Carla Diaz começaram a namorar no final de 2021, ficaram noivos um ano depois e terminaram o relacionamento em junho de 2023. No entanto, o casal reatou no final do mesmo ano, mas o romance durou apenas até fevereiro de 2024.