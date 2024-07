Nora de Elaine Mickely e César Filho reflete sobre a vida antes de namoro

Poucos dias antes de se casar com Luigi César, a nora de Elaine Mickely e César Filho revelou que já esperava encontrar o noivo ainda solteira

A nora de Elaine Mickely e César filho, Júlia Vieira, interagiu com os seguidores para responder dúvidas sobre o casamento com Luigi César. Os noivos irão se casar na próxima semana e por isso a influenciadora decidir conversar com os seguidores, nesta quinta-feira (25). Ao ser questionada sobre o que sente falta da vida antes do noivado, a jovem revelou que não tinha uma "vida de solteira".

"Existe algo da vida de solteira de que você pensa que sentiria falta", questionou o seguidor. Como resposta, Júlia disparou:

"Esse story vai ser um pouco polêmico, mas eu nunca tive uma 'vida de solteira', por uma escolha minha e pelos pricípios que eu tenho. Antes de eu ter um compromisso com um homem na terra, eu tinha um compromisso com Jesus, no céu. Minha aliança não é com um homem, era com Jesus", disse a influenciadora.

Julia contou que, antes de conhecer Luigi, evitou de conhecer outras pessoas em relacionamentos pouco duradouros. Sendo assim, o filho de Elaine e César seu primeiro namorado: "Para mim nunca fez sentido ficar paquerando um menino, de conversinha com pessoas avulsas, porque eu sabia que Deus tinha preparado o meu marido, meu único homem e que meu coração precisava estar guardado em Jesus", disse ela.

Julia conta que fez oração para casar com Luigi

Seguidora fiel da fé cristã, Julia aconselhou que os seguidores fizessem uma oração para que encontrassem o pretendente ideal. Segundo a jovem, ela passou a rezar pelo "par perfeito" depois de ter uma experiência amorosa destruída na adolescência.

"Eu disse: Deus, o próximo homem que eu for namorar vai ser o meu marido, então pegue o meu coração e escondeu ele no profundo, que o homem certo vai ter que ir até você e entender o que é preciso para abrí-lo", pediu ela na ocasião.