No Rio de Janeiro, amigos e familiares dão o último adeus a Cid Moreira

O corpo do jornalista Cid Moreira está sendo velado no Palácio Guanabara, sede oficial do governo do Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 04

O corpo do jornalista, locutor e apresentador Cid Moreira está sendo velado no Palácio Guanabara, sede oficial do governo do Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 04. A cerimônia foi inicialmente restrista a amigos e familiares, mas foi aberta à imprensa e ao público logo em seguida.

O âncora chegou escoltado pela Guarda de Honra da Polícia Militar. Na última quinta-feira, 03, o corpo já tinha sido velado em uma cerimônia no Parque Municipal Prefeito Paulo Ratter, Itaipava, um distrito de Petrópolis, no Rio de Janeiro.

Após o último adeus, o jornalista será levado para Taubaté, no interior de São Paulo, terra natal dele. Era um desejo dele ser enterrado lá, já que no mesmo cemitério estão sepultados a primeira esposa dele, Nelcy Moreira; a primeira filha, Jaciara, que morreu em 2020, aos 50 anos; e o neto, Alexandre, que faleceu aos 21 anos, em 1996.

Cid Moreira morreu em decorrência da falência de múltiplos órgãos após ficar internado por 29 dias em um hospital na região serrana do Rio de Janeiro. O apresentador teve complicações em sua saúde após ser diagnosticado com uma infecção no local da diálise que realizava há 3 anos. O quadro de saúde dele se agravou durante a internação e ele veio à óbito.

Esposa de Cid Moreira explica por que não divulgou internação

Durante o Encontro com Patrícia Poeta, a esposa do jornalista, Fátima Sampaio, explicou por que decidiu não divulgar o estado de saúde do marido. Ela contou que ele estava internado em um hospital há algumas semanas e que a família decidiu não tornar a internação pública para garantir a privacidade neste momento delicado.

"Eu passei todos esses dias ao ladinho dele. A gente vem lutando, a idade não é fácil, ela chega para todo mundo. A gente mudou para perto do hospital quando ele começou a fazer a diálise. Eu estou no modo grogue. Eu não contei para ninguém para ter o direito de privacidade para cuidar dele e esperando que ele voltasse para casa. Eu fiz o melhor, o que eu pude para confortá-lo”, desabafou.