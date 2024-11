No lançamento de 'Arcanjo Renegado', Gracyanne Barbosa elogia Belo e detalha relação com o cantor

Durante estreia da nova temporada de 'Arcanjo Renegado', Gracyanne Barbosa confessou alegria com carreira de atriz e detalhou relação atual com Belo

Na última terça-feira, 12, Gracyanne Barbosa esteve presente no lançamento da 3ª temporada de Arcanjo Renegado, realizado no Rio de Janeiro. A musa fitness compõe o elenco da 4ª temporada da série do Globoplay, que será lançada posteriormente. Em entevista ao Portal LeoDias, Gracyanne celebrou a carreira de atriz e detalhou como está sua relação com Belo, cerca de 7 meses após o divórcio.

“Foi tão incrível! Eu costumo falar para o Júnior e para toda equipe do AfroReggae que eu saí de um lugar, para outro lugar muito melhor e eu não digo só profissionalmente não. O projeto AfroReggae dá oportunidade para várias pessoas, desde as pessoas da comunidade a todos os atores, é uma coisa sensacional e eu falei para o Junior que o mundo precisa conhecer o que eles fazem”, iniciou a influenciadora.

Na sequência, Gracyanne confessou sua feliciade ao ser convidada para compor a 4ª temporada de Arcanjo Renegado: “Fiquei muito feliz em poder participar, foi um aprendizado absurdo e eu pude estudar com pessoas maravilhosas, que eu não quero nem citar nomes, porque eu posso esquecer alguém. Mas são pessoas que me transformaram, com certeza em uma pessoa muito melhor e eu quero levar isso pra minha vida”, disse ela.

“Eu já tinha estudado outras vezes, desde quando comecei a minha carreira. Mas foi em forma de aprendizado, para saber me posicionar, falar melhor, perder timidez e eu nunca tinha pensado especificamente em ser atriz. Eu acho que mais por conta da correria, do dia a dia e eu costumo dizer que muitas coisas que eu planejei na minha vida – eu fiz direito, queria ser juíza e outras coisas – a minha vida se transformou completamente”, completou.

Ainda durante o bate-papo, Gracyanne falou sobre a vontade de se aprofundar na carreira. “Eu parei de planejar, o que eu faço é: estou sempre preparada para as oportunidades, sempre estudando e muitas das vezes em coisas que eu não estou focada, que eu não acredito. Acho que eu não acreditava que eu poderia, mas eu vinha estudando já e agora que abriu a minha mente, eu quero focar 100% para que esteja à altura das oportunidades que vão aparecendo”, garantiu a famosa.

Na terceira temporada da série, o cantor Belo dá vida a um policial. E a musa fitness compartilhou que acompanhou a preparação do artista, elogiando seu desempenho. “Ele também teve essa oportunidade com Junior e eu acompanhei a preparação dele. As cenas ele chegava me contando e me mostrava, sensacional. Eu acho que para ele também abriu uma caixinha que não conhecia. São aqueles sentimentos que ele vai deixando de lado e as cenas que eu vi ficaram sensacionais, surpreendeu. O Belo é uma pessoa que se entrega muito e ele tem muita emoção, né? Então eu acho que funciona. Ele já canta com emoção, são caminhos muito próximos”, declarou.

Em seguida, Gracyanne detalhou como está a atual relação com o ex-marido. “A gente é muito amigo e se fala sempre. Somos amigos, temos família próxima, temos pessoas que moram juntos e são muitas questões para resolver. Mas acho que principalmente o carinho, o respeito e amizade sempre vão existir. Eu não me imagino… acho que claro, futuramente a gente vai se distanciar, é natural da vida. Mas acho que a amizade e o carinho vão ficar”, encerrou a morena.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

Gracyanne Barbosa aposta em fantasia ousada para Halloween

No dia 31 de outubro, Gracyanne Barbosa não quis ficar de fora da festa de Halloween e arrasou na escolha da sua fantasia. Em sua conta no Instagram, a modelo compartilhou um vídeo em que aparece com um body bege bastante cavado e uma máscara de urso. O modelito ressaltou ainda mais a boa forma da famosa. Confira!