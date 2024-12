Nicole Kidman quer reconciliação com filhos que tem com Tom Cruise

Depois de perder a mãe, Nicole Kidman quer retomar contato com os dois filhos adotivos fruto de seu antigo casamento com Tom Cruise

Nicole Kidman quer retomar o relacionamento com os dois filhos que tem com o ator Tom Cruise, fruto do relacionamento dos dois entre 1990 e 2001. Juntos, o ex-casal adotou Isabella, de 31 anos, e Connor, de 29 anos. Mas, após o divórcio, a estrela acabou se afastando dos dois e não é vista com eles desde 2007.

Segundo a revista australiana New Idea Magazine, uma "amiga da família" revelou que a atriz está obcecada em se reaproximar dos filhos. A necessidade de reaproximação dos filhos surgiu após a vencedora do Oscar perder a mãe, Janelle, no último mês de setembro.

“A perda da mãe fez a Nicole não querer perder mais tempo”, relatou o contato da revista. “A Janelle sofria por ela e o marido, Antony, serem distante dos dois [Isabella e Connor]. Eles foram os primeiros netos e eram muito próximos deles. Foi muito triste que eles não estiveram com ela pessoalmente antes dela morrer”.

A morte da mãe de Nicole Kidman aconteceu no mesmo dia em que ela foi premiada com o troféu de melhor atriz do Festival de Cinema de Veneza pelo filme "Babygirl" (2024). Ainda conforme a fonte, "é uma tristeza que tem alimentado a busca dela [Kidman] por uma reconciliação".

Segundo a Hello Magazine, a polêmica Igreja da Cientologia impactou diretamente no relacionamento da família. À medida que os filhos adotivos do ex-casal cresceram, Bella e Connor se juntaram à instituição.

Apesar de Nicole Kidman negar, conforme relatos ao longo dos anos, esse foi um dos motivos para a tensão e distanciamento entre a atriz e os filhos. Em 2018, ela chegou a comentar brevemente sobre o assunto em uma entrevista à Who Magazine: "Sou muito reservada sobre tudo isso. Sei 150% que daria minha vida pelos meus filhos porque esse é o meu propósito", afirmou.

"Eles são adultos. São capazes de tomar as suas próprias decisões. Eles escolheram ser Cientologistas e, como mãe, é meu trabalho amá-los", sustentou a atriz. “E eu sou um exemplo dessa tolerância e é nisso que acredito: não importa o que seu filho faça, a criança tem amor e a criança tem que saber que existe amor disponível e que estou aberta".

Além dos dois filhos adotivos, Nicole Kidman também é mãe de Sunday, 16 anos e Faith, 13 anos, frutos do casamento com Keith Urban.