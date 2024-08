O ator Nicolas Prattes relembrou que passou por um perrengue envolvendo a atriz Sabrina Sato antes de eles começarem a namorar

Depois de contar que mantém relações com Sabrina Sato até 50 vezes na semana, Nicolas Prattes fez novas revelações sobre a vida do casal na estreia da segunda temporada de Sobre Nós Dois, nesta terça-feira, 13. Durante sua participação no programa comandado por Sabrina Sato e Marcelo Adnet, ele contou como foi o primeiro encontro deles.

Na época, o ator estava no ar na novela Fuzuê, da Globo. Após as gravações do dia, às 21h, pegou o carro e fez de tudo para chegar a tempo de embarcar no último avião da ponte aérea. “O voo era às 21h50 e saí desesperado, pensando: ‘Não posso perder esse voo’", iniciou.

E completou: "Coloquei no GPS e só dava trânsito, trânsito, trânsito. Peguei um retorno errado e entrei pela contramão da Linha Amarela e cheguei (ao aeroporto). Me colocaram numa vanzinha, porque o ônibus que levava até os passageiros nem tinha mais. Consegui ir até o avião”.

Ao ouvir a história, Marina Ruy Barbosa, que estava no programa junto com Fernanda Rodrigues e Douglas Silva, compartilhou uma intuição que teve, sem saber que eles estavam iniciando um relacionamento. “Nicolas, e aquele dia que eu falei da Sabrina? Já tinha muito tempo? Eu cantei uma bola que foi bizarra. Juro que não tinha informações privilegiadas", disse a atriz.

Douglas Silva, que já tinha ouvido Nicolas falar sobre seu interesse por Sabrina, reagiu. “Ela foi muito certeira. Eu já tinha conversado com ele [sobre esse assunto]. Eu falei: ‘Nossa’”, lembrou, mas sem dar detalhes do que Marina lhe contou.

Ainda durante a atração, Nicolas Prattes abriu o jogo sobre sua intimidade com a apresentadora ao responder uma pergunta sorteada entre os famosos entrevistados: "No início do namoro, quantas vezes por semana você faz sexo?”. "Considerando que a gente se vê sete dias na semana. Se vendo de segunda a segunda, início de namoro, umas 50 vezes. Olha só, 24 horas por dia, de segunda a segunda, de férias, sem fazer absolutamente nada", respondeu o ator.