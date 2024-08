Neymar posta foto com a filha Mavie e web aponta semelhança curiosa; descubra

Internautas aproveitam cliques de Neymar com Mavie, filha do jogador com Bruna Biancardi, para destacar semelhança entre pai e filha

Nesta sexta-feira, 30, o jogador NeymarJr. (32), atacante do Al-Hilal, da Arábia Saudita, compartilhou fotos ao lado da filha Mavie, fruto do relacionamento com a influenciadora digital Bruna Biancardi (30). Os cliques postados no Instagram do atleta, onde a pequena aparece com o pai no gramado de um campo de futebol, chamaram a atenção da web, que logo apontou uma semelhança curiosa entre os dois.

De acordo com alguns internautas, Mavie, atualmente com 10 meses, tem as penas parecidas com a do pai. Entre os muitos comentários chamando a bebê de fofa, destacando a felicidade de Neymar e elogiando as fotos, frases como "a perninha igual à dele, não acredito" apareceram mais de uma vez.

No X (antigo Twitter), uma usuária escreveu "as perninhas gêmeas", enquanto outro, que acha a pequena muito parecida com o pai, brincou: "Ela é a Neymara".

Neymar e Mavie ❤️ pic.twitter.com/oz8ZPv16he — njdeprê - marlon (@njdmarlon) August 30, 2024

Neymar e a Mavie. ❤️ pic.twitter.com/oizqBTms76 — njdeprê - marlon (@njdmarlon) August 14, 2024

Reconciliação

Depois de momentos turbulentos no relacionamento, Neymar e Bruna Biancardi voltaram a ser um casal. Em julho, a influenciadora se mudou para a Arábia Saudita e agora vive junto com o jogador.

Para alguns, a decisão foi uma surpresa, já que o histórico de fidelidade do atleta foi tópico de questionamentos durante a gravidez de Bruna e, recentemente, ele foi pai de mais uma menina, Helena. A terceira herdeira de Neymar é filha de Amanda Kimberlly (30) e nasceu alguns meses depois de Mavie.

Apesar das turbulências, a família parece feliz nas redes sociais. Também nessa sexta-feira, Biancardi compartilhou como tem sido a rotina na cidade de Hiad com a filha e o namorado. Em um vídeo, ela disse: “Já treinei, tomei meu banho. Papai e Mavie estão na vida boa, papai treina só mais tarde e está tirando a sonequinha da manhã com a Mavie. Já estou me arrumando, vou dar uma voltinha depois do almoço com os meus pais e com a Mavie”.