Neymar Jr alfineta atitude de Bruna Biancardi: ‘Tem preconceito?’

O jogador de futebol Neymar Jr questiona atitude de Bruna Biancardi durante jantar com amigos e a resposta dela surpreende

O jogador de futebol Neymar Jr questionou uma atitude da namorada, a influenciadora digital Bruna Biancardi, durante um jantar com amigos. Tudo começou quando ela resolveu mostrar as sobremesas nos stories do Instagram, mas ela ignorou o doce escolhido pelo amado.

Nas imagens, Bruna registrou os três doces de chocolate que estavam na mesa. Porém, ela ignorou o doce de pistache que Neymar pediu. Com isso, ele questionou.

“O meu você não filma? Tem preconceito com o meu pistache? Ela filmou os três [de chocolate] só”, disse ele. E ela respondeu: “É sem graça”.

Vale lembrar que Bruna Biancardi está na Arábia Saudita com a filha, Mavie, para acompanhar o período de treinos de Neymar Jr. Os dois reataram o clima de romance há pouco tempo, quando foram vistos aos beijos e carinhos em um show.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Fofura

Em suas redes sociais, Bruna Biancardi adora compartilhar os momentos especiais da sua rotina com seus mais de dez milhões de seguidores. Na sexta-feira, 26, a influencer mostrou um momento fofíssimo da filha Mavie, de apenas nove meses, fruto do seu relacionamento com Neymar.

Em seu Instagram Stories, a famosa publicou uma foto em que a pequena aparece de costas usando um macacão com estampa do Mickey Mouse, famosos personagem da Disney. Na imagem, Mavie aparece em pé brincando em uma cozinha de brinquedo.

"Oi, galera! Estou fazendo comidinha na minha cozinha nova", escreveu Bruna, como se fosse Mavie. Além da menina, Neymar Jr. também é pai de Davi Lucca, de 12 anos, do seu relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, que nasceu recentemente, com Amanda Kimberlly.

Em seu perfil no Instagram, Biancardi também compartilhou uma foto encantadora do craque segurando a filha deles no colo no vestiário do time. No registro, o jogador mostra a bebê a sua foto na televisão. Na legenda, ela se derreteu com o momento em família: “O treino do papai hoje teve reforço”, escreveu ela, que ainda acrescentou um emoji de coração.