César Tralli ganha declaração especial de Ticiane Pinheiro: 'Orgulho'

A apresentadora Ticiane Pinheiro usou as redes sociais nesta segunda-feira, 18, para compartilhar um momento especialdo marido, César Tralli

A apresentadora Ticiane Pinheiro usou as redes sociais na noite desta segunda-feira, 18, para compartilhar um momento especial. Nos stories do Instagram, ela comemorou a indicação do marido, César Tralli, ao prêmio Melhores do Ano 2024, na categoria Jornalismo.

"Parabéns por toda a dedicação, empenho e profissionalismo, amor!", iniciou. E acrescentou: "Tenho muito orgulho de você! Te amo". Ao final, fez um pedido aos seus seguidores: "Bora votar, pessoal!".

César Tralli também fez questão de comemorar a indicação. "Sou Pura Gratidão. Estar novamente na final desta premiação é motivo de muita felicidade e agradecimentos. Meu muito obrigado aos profissionais da emissora -das mais diversas áreas- pela indicação. Estarei ao lado de dois profissionais e colegas por quem alimento profunda admiração, respeito e amor fraternal", escreveu ele em uma publicação no Instagram.

Vale lembrar que César Tralli disputa com Maju Coutinho e William Bonner na categoria Jornalismo. A escolha será feita por voto popular, e os vencedores serão revelados no Domingão com Huck no dia 15 de dezembro.

Storie de Ticiane Pinheiro (Reprodução/Instagram)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cesar Tralli (@cesartralli)

Ticiane Pinheiro mostra árvore de Natal de seu apartamento e de Cesar Tralli

O apartamento de Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli já está com decoração de Natal. Nesta segunda-feira, 18, a apresentadora mostrou em sua rede social como está a árvore deste ano em seu lar e encantou com os detalhes.

Em uma das salas do lar espaçoso, o item foi montado e decorado com as cores mais clássicas, vermelho e verde. Além de bolas, laços e até caixa de presentes, o objeto ainda recebeu ursinhos de pelúcia.

"Bom dia com essa árvore maravilhosa", disse ela. A famosa ainda comentou que todo ano aluga o objeto, assim cada comemoração recebe uma decoração especial. Veja como ficou!