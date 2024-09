Namoro da filha de Carla Perez chega ao fim, diz jornal

Acabou? Filha de Carla Perez e Xanddy, Camilly Victoria para de seguir Daze, que era sua namorada, e apaga as fotos

Filha de Carla Perez e Xanddy, Camilly Victoria está solteira novamente. De acordo com o Jornal Extra, o namoro dela com a estudante americana Daze chegou ao fim. As duas estavam juntas há mais de um ano, mas já deram indícios de que não estão mais juntas.

Nos últimos tempos, elas apagaram as fotos juntas e também pararam de se seguir no Instagram. Inclusive, Daze compartilhou uma indireta. “A vida está parecendo uma missão solo”, disse ela.

Vale lembrar que Camilly e Daze viveram um relacionamento discreto e com poucas aparições nas redes sociais. Em datas especiais, elas mostravam fotos juntas em momentos intimistas. Em um aniversário de Daze, Camilly se declarou: “Feliz aniversário para minha mulher, minha moça, amor da minha vida, meu bebê, meu tudo”. Inclusive, Carla Perez parabenizou a nora. “Daze, meu amor, eu oro para Deus te abençoar muito com saúde, paz, amor e felicidade. Feliz aniversário, eu te amo”, disse ela.

Boa forma do filho de Carla Perez impressiona

O filho de Carla Perez e Xanddy, Victor Alexandre, de 20 anos, impressionou mais uma vez ao mostrar seu físico musculoso na rede social. Há pouco tempo, o jovem compartilhou uma foto após o treino na academia e chocou com a definição.

Viciado em musculação e seguidor de uma rotina fitness, o herdeiro dos artistas ostentou seu corpo desenhado em uma selfie no espelho. Depois de fazer musculação para os membros inferiores e ativar a região, Victor mostrou como estão seus resultados.

"Leg day", disse ele em inglês sobre ter sido o dia de treinar perna na academia. Levantando os shorts, o filho do casal ostentou seus músculos saltando e novamente chamou a atenção com seu foco. Afinal, ele já revelou o desejo de ser fisiculturista.