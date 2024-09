O cantor Naldo Benny deixou os seguidores eufóricos ao compartilhar uma foto ao lado de Will Smith, que vai se apresentar no Rock in Rio

O cantor Naldo Benny agitou as redes sociais nesta quinta-feira, 19, ao compartilhar uma foto ao lado de Will Smith. O astro de Hollywood veio ao Brasil para se apresentar no Palco Sunset do Rock in Rio.

Na foto publicada no feed do Instagram, os dois aparecem sorridentes e Will está segurando uma camisa do Flamengo com seu nome. "Put* merd* kkkkk é Naldo e Will Smith por lá", escreveu Naldo na legenda da publicação.

O post deixou os fãs eufóricos, já que o cantor é famoso por contar histórias de seus encontros com astros internacionais e por dizer que é responsável por trazê-los ao Brasil. "Esse cara é muito fod*!! E nem tô falando do Will Smith", disse um seguidor. "Olha aí quem trouxe o Will Smith para o Brasil de novo", comentou outro. "Tem que respeitar o Benny", falou uma fã. "Eu sempre acreditei no Naldo", brincou mais um.

Naldo revelou em entrevista ao jornal 'O Globo' que foi o responsável pela vinda de Will Smith para o Rock in Rio. "Eu que fiz mano, graças a Deus, mais uma. Falei pra ele: 'vem que o bagulho é bom. Vem, pode vir, pode vir. Let's go, vamos lá'", garantiu ele.

O cantor ainda contou que recebeu elogios do artista. "Encontrei ele lá no hotel e ele elogiou o meu tênis, que o meu tênis é responsa pra caramba, gostou do meu tênis. Falei, pô, você gostou mesmo, mano, vou te dar um de presente. Eu dei uma camisa do Flamengo pra ele com o nome Will Smith, dei pra ele de presente", completou.

Confira:

Naldo explica decisão de recusar convites para participar de realities

Naldo Benny participou do PodCats, no YouTube, e revelou que já foi convidado para participar do BBB, da TV Globo, e A Fazenda, da Record TV. O cantor, que estava acompanhado da esposa, Ellen Cardoso (41), confessou que não tem interesse em participar de realities e explicou que um dos motivos para recusar o convite é porque os programas de confinamentos "é um projeto criado para dar merda". Confira a entrevista!