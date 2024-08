Nahim: Polícia Civil conclui a investigação sobre a morte trágica do cantor

A causa da morte do cantor Nahim foi revelada pelo IML e a Polícia Civil decide concluir a investigação sobre o ocorrido

A morte do cantor Nahim aconteceu em junho de 2024 e a Polícia Civil concluiu a investigação sobre o caso. De acordo com o site G1, as autoridades decidiram dar a investigação por encerrada ao chegarem a uma conclusão sobre a causa da morte do artista.

O laudo do IML informou que Nahim faleceu em decorrência do uso de drogas e a queda da escada de sua casa, que causou um traumatismo craniano. Com isso, a polícia não encontrou indícios de que ele possa ter sido vítima de um crime e solicitou o arquivamento do caso ao Ministério Público (MP).

Logo que Nahim faleceu, o caso foi registrado como morte suspeita na polícia porque não haviam testemunhas do que aconteceu. Com isso, a investigação foi iniciada para entender as circunstâncias do óbito. Depois da divulgação do laudo do IML, a causa da morte foi confirmada como sendo não violenta, e o processo já foi finalizado.

Declaração da ex-mulher de Nahim

Ex-mulher do cantor Nahim, Andreia de Andrade desabafou sobre o vício do artista antes de sua morte. Recentemente veio a público que ele usava drogas e estava intoxicado com a substância quando faleceu em junho de 2024. Com isso, ela relembrou o momento difícil que viveu com ele na época do vício.

"Um dia eu cheguei e falei: 'Você anda estranho. Está tudo bem com você?'. 'Está tudo bem'. De repente, ele começou mudar o humor. Eu não sou tão leiga. A gente não convive, mas sabe. Passei um inferno dentro da minha casa com ele depois das drogas. Vocês não têm noção. Eu nunca quis falar, sempre quis preservar a imagem do Nahim. Eu faria tudo para não dar essa entrevista hoje aqui", disse ela em entrevista no Link Podcast.

E completou: "Para ver se ele acordava porque antes de amar ele, eu tinha que me amar. E a minha vida passou a ser um inferno. Uma vez eu cheguei na cozinha, eu até me arrepio, eu tomei um choque. Eu peguei ele cheirando. Falei: 'Nahim, o que é isso que você está fazendo?'. 'Ah, nada, não'. Aí eu fiquei quieta (...) E aí eu comecei a observar. Um dia, abri a gaveta e vi um monte de cocaína, uns quatro ou cinco pontinhos. Eu não acreditei".

Então, Andreia contou o que ele disse sobre o uso da substância. "Não, é uso recreativo. É só sábado e domingo. É só de vez em quando. É para dar um barato'. Eu falei: 'Nahim, você precisa disso? Você é uma pessoa tão alegre'. O bicho piorou quando ele descobriu que ele tinha dois netos e não conhecia. Ele descobriu em agosto de 2023", comentou.