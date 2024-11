Modelo Luciana Curtis é vítima de sequestro com marido e filha em SP

A modelo Luciana Curtis, o fotógrafo Henrique Gendre e uma das filhas do casal, de 14 anos, foram vítimas de um sequestro na noite de quarta-feira, 27

A modelo internacional Luciana Curtis, o marido, o fotógrafo Henrique Gendre, e uma das filhas do casal foram vítimas de um sequestro relâmpago na noite de quarta-feira, 27, no bairro da Lapa, na Zona Oeste de São Paulo. A informação foi confirmada pela agência da artista, a Way Model.

Leia a nota seguir:

"COMUNICADO: Confirmamos que a modelo Luciana Curtis foi vítima de um sequestro junto ao marido e filha, na noite desta quarta-feira (27), em São Paulo. A família foi libertada e encontra-se bem", declarou.

O que aconteceu?

A família estava saindo de um restaurante, na Rua Pio XI, quando foi abordada por suspeitos armados. Então, os três foram levados a um cativeiro no bairro Parada de Taipas, Zona Norte da cidade. A informação foi confirmada pela assessoria da Way Model.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os suspeitos conseguiram fugir antes da chegada da equipe da Divisão Antissequestro do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), nesta quinta-feira, 28.

“A ocorrência foi registrada na 3ª Delegacia de Repressão à Extorsão com Restrição de Liberdade da Vítima, que investiga os fatos. Outros detalhes serão preservados para garantir a autonomia dos trabalhos policiais”, declaroua SSP.

Quem é Luciana Curtis?

Luciana Curtis nasceu em São Paulo e começou a modelar aos 14 anos. Atualmente, a famosa vive nos EUA e teve uma carreira de sucesso nos anos 1990 e 2000. A top brasileira foi o rosto de marcas como Revlon e L'Oreal e desfilou para grifes como Victoria's Secret, Arden B., Harrods e H&M, além de várias edições da São Paulo Fashion Week.