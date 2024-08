Miss São Paulo desabafa após sofrer ataques na web: ‘Simplesmente me odeiam’

Após ser coroada Miss São Paulo, Milla Vieira faz desabafo pesado sobre ataques e mensagens de ódio em suas redes sociais

Após ser coroada Miss São Paulo, a modelo Milla Vieira tem enfrentado ataques e mensagens de ódio em suas redes sociais. Contando com o apoio da organização do concurso para tomar medidas legais contra as ofensas, ela decidiu abrir o coração e desabafar sobre sua situação em uma conversa com o Splash, do UOL.

Antes de conquistar o título de Miss São Paulo, Milla trabalhava como modelo e apresentadora e chegou a morar em diferentes países. Embora tenha participado do concurso há 10 anos, só venceu ao representar São Bernardo do Campo em 2024. Desde então, ela tem enfrentado uma onda de críticas e mensagens racistas nos comentários de suas redes sociais.

Além de questionarem sua beleza, muitos internautas alegaram que ela conquistou o primeiro lugar devido a cotas: "No início, o sentimento foi de choque. Acho que ninguém está preparado para milhares de pessoas, de repente, começarem a te xingar e a te difamar. Ir ao seu perfil falar que você não teve mérito de ganhar algo sem ter assistido”, iniciou.

Apesar das dificuldades, Milla mantém a cabeça erguida: “Eram 20 jurados e eu ganhei por unanimidade. Mesmo assim, eu tenho de provar, porque algumas pessoas simplesmente me odeiam por eu ser quem eu sou. Não sei, não tem justificativa. Agora é um combustível, eu não vou me calar. Só vai me fazer mais forte para chegar ao Miss Universe Brasil”, disse.

Milla também aproveitou para agradecer o apoio em meio ao momento difícil: "Atrás de tanto ódio ainda existem pessoas com muito amor, que não me conhecem e estão me defendendo. Estão ali me passando carinho, palavras de apoio, amor, acolhimento. Isso é muito especial”, completou a modelo, que já tomou medidas jurídicas contra os ataques.

"Nós estamos tomando as providências cabíveis para que isso não acabe aqui, para que os responsáveis sejam punidos por tudo o que estão fazendo, não só de maneira criminal, mas também de maneira cível. Pela difamação e a tentativa de atrapalhar os meus trabalhos”, Milla tenta se blindar e conta com o apoio da justiça.

Organizadores se manifestam sobre ataques a Miss São Paulo:

Não demorou para que as mensagens ofensivas chegassem aos organizadores do concurso, que emitiram uma nota de repúdio aos ataques envolvendo Milla Vieira: “Estamos chocados com tamanhas atrocidades nas redes sociais e sentimos demais por tudo o que nossa Miss vem passando desde que foi eleita”, disseram.

“Desde mensagens colocando em cheque sua inquestionável beleza, até memes com a intenção de prejudicar sua imagem”, completaram em um comunicado nas redes sociais. Além de exigir respeito, os organizadores negaram o uso de cotas e apoiaram a decisão da modelo de tomar medidas jurídicas contra os ataques racistas.