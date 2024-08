Milton Nascimento no Carnaval, Tiago Barbosa conta como surgiu convite

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator e cantor Tiago Barbosa dá mais detalhes de seu convite para homenagear Milton Nascimento no Carnaval de 2025

Um dos maiores músicos do país, Milton Nascimento (81) será homenageado pela escola de samba Portela, no Carnaval de 2025. O ator Tiago Barbosa (39) será um dos convidados para representar e homenagear o cantor no evento. Em entrevista à CARAS Brasil, ele conta como surgiu o convite e avalia atual momento de sua carreira.

Essa não será a primeira vez que o artista interpreta Milton Nascimento. No mês de julho, Tiago deu vida a um dos maiores cantores da música popular brasileira no espetáculo Tiago Canta Milton. Ele revela que está com grandes expectativas para essa festividade.

"Olha, vai ser algo lindo, eu não posso dar muito spoiler, mas vai ser um carnaval muito incrível. Ontem eu tive o privilégio de visitar o barracão do presidente da escola, me levarem para cada galpão, para poder ver cada processo que já está acontecendo. E qual vai ser a minha participação que vai ser muito especial", declara.

Tiago Barbosa mora na Espanha, mas relembra que veio ao Brasil para passar férias de final de ano, foi quando viu que Milton Nascimento seria homenageado no Carnaval. O artista não teve dúvidas e logo surgiu seu interesse para fazer parte da homenagem ao artista no evento.

"Eu vi que a Portela tinha feito o convite para o Milton Nascimento e tinha uma foto da Portela com o Milton Nascimento. Na mesma hora mandei já uma mensagem para o Augustinho, filho do Milton [...] E logo naquele momento, os amigos que fazem parte do samba-enredo carnavalesco, já estavam me sondando", revela.

O ator menciona que ficou bastante apreensivo de não receber o convite para participar dessa homenagem: "Eu estava muito preocupado de não conseguir ou de tentar participar e não conseguir, [mas] se efetivou nessa minha ida súbita para o Rio de Janeiro", finaliza Tiago Barbosa bastante empolgado.

