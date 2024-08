Meses após confinamento no BBB, Michel recebe carrão como prêmio do reality: 'Medo do IPVA'

Desde o início do dia, Michel fez mistério sobre a nova conquista valiosa, que se trata do prêmio da "prova do Anjo" do BBB 24

O ex-BBB Michel Nogueira dividiu com seguidores, animado, a nova conquista de sua garagem, nesta segunda-feira (26). O influenciador ganhou um Equinox da Chevrolet, disponível no mercado automotivo por mais de R$ 200 mil. Emocionado, Michel agradeceu aos admiradores pelas mensagens de carinho sobre a conquista do sonho e exibiu uma preocupação com o imposto do veículo.

"Chegou o tão esperado dia de ir buscar o carro, passou um filme na minha cabeça desde a hora que eu ganhei, preocupado com IPVA. É uma sensação única, obrigado amor Renato Cavalcante por estar nesse momento comigo! Que esse carro me traga experiencias maravilhosas e únicas! Obrigado DEUS!", escreveu o influenciador na publicação.

Nos comentários, amigos e seguidores celebraram a conquista, entre eles, alguns dos que estiveram com ele durante o confinamento do Big Brother Brasil 24: "Merecido! Mesmo que você tenha ganhado 72828291 anjos! Haha", brincou Alane Dias. "Eu nem preciso dizer o quanto estou feliz por você, né? Veio um filme na cabeça agora da gente comemorando esse presentão, que Deus te abençoe sempre amigo. Eu quero passear de Equinox, você prometeu me levar", brincou Raquele Cardozo.

Ao longo do programa, Michel conquistou a posição de anjo da semana três vezes. No BBB, o anjo pode imunizar uma pessoa da casa e recebe um almoço especial com declarações dos familiares. Além disso, o participante que ganha a "prova do Anjo" pode conquistar prêmios, como foi o caso de Michel.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Michel Nogueira (@michel_bh)

Michel se emociona com conquista

Já com o carro estacionado na garagem, Michel agradeceu aos seguidores pelas mensagens que recebeu, parabenizando-o pela conquista. Emotivo, o rapaz não conteve as lágrimas:

"O mais gostoso nem é o carro. Estou muito emocionado com cada mensagem que estou lendo na minha foto de pessoas torcendo por mim, conquistando isso comigo. Isso me faz tão grande, tão bem. Obrigada a cada um de vocês que está aqui por mim. Isso não tem preço... Não sei, só sinto", declarou o influencer.