Mel Maia faz diário de viagem a Paris com melhor amiga

A atriz Mel Maia está curtindo alguns dias na capital francesa e compartilhou o que tem feito por lá acompanhada da melhor amiga

Mel Maia fez os seguidores sonharem com uma viagem a Paris, nesta sexta-feira (19), ao compartilhar um diário de viagem com o que tem feito pela capital francesa ao lado da melhor amiga, Lívia. Nos registros, a artista mostrou que ela e a companheira de curtição aproveitaram para andar pela cidade e conhecer os pontos turísticos de lá, em especial, durante a noite parisiense.

"Paris is our place ('Paris é o nosso lugar', em português), escreveu a atriz na legenda da publicação. Mel e Lívia puderam curtir uma série de atividades intensas na França. As amigas andaram de bicicleta, conehceram a Torre Eifel e o Arco do Triunfo, desfrutaram de experiências gastronômicas e curtiram muito as festas em casas noturnas da cidade.

Nos comentários, fãs da artista se encantaram pelas imagens: "A França é linda demais. Não dá nem vontade de ir embora", escreveu um seguidor de Mel."Viva e vivendo. Isso é um sonho", comentou o outro. "Vocês são perfeitas e souberam viver muito aí", elogiou uma usuária do Instagram.

Vale lembrar que não é a primeira vez que a artista visita a França. No ano passado, ela esteve em Marselha e também dividiu alguns registros de tirar o fôlegos das experiências que teve por lá.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MEL MAIA 🍯 (@melissamelmaia)

Mel é barrada em balada de Paris

Apesar de ter se divertido em Paris, Mel e Lívia passaram por uma situação difícil ao chegaram em uma balada da cidade. A princípio, a atriz pensou que o motivo de serem barradas no local foi devido às roupas que estavam usando, em especial, pelo tamanhos das peças. No entanto, um dia depois, a atriz esclareceu o que aconteceu:

"Eu tô morrendo com as pessoas me odiando porque não entrei em uma balada ontem. Gente, eu estava de calça jeans e um tênis. E não pode, tem que entrar de salto, a gente não sabia", disse ela.