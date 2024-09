MC Ryan adota medida drástica após suposta agressão à ex e equipe se manifesta

MC Ryan toma medida drástica após polêmica de suposta agressão à ex-namorada e equipe se pronuncia publicamente sobre o cantor

Na última sexta-feira, 27, começaram a circular imagens que supostamente mostram MC Ryan agredindo sua ex-namorada, Giovanna Roque. Com a repercussão do vídeo, o cantor tomou uma atitude drástica e teria deletado sua conta nas redes sociais. Além disso, sua equipe emitiu um comunicado oficial, informando que não o representa mais.

Para quem não acompanhou, o colunista Leo Dias divulgou imagens que mostram o funkeiro supostamente dando um chute na influenciadora digital, que estava sentada no chão. Em outro momento compartilhado pelo jornalista, o cantor parece ameaçar jogar uma mala sobre a ex-namorada, mas é impedido por um homem presente na cena.

Diante da repercussão das imagens, MC Ryan teve sua conta oficial suspensa no Instagram: “Infelizmente esta página não está disponível. O link que você seguiu pode estar funcionando incorretamente ou a página pode ter sido removida”, a rede social informa que a conta do funkeiro pode ter sido derrubada ou deletada.

Além disso, diante da divulgação dos vídeos, a equipe do funkeiro também se pronunciou oficialmente, declarando que não o representa mais e rompeu o vínculo profissional com o cantor: “Comunicado: Informamos que a Caldi Comunicação não responde mais pela assessoria de imprensa do artista MC Ryan SP”, informaram.

Vale destacar que, até o momento, MC Ryan não se manifestou publicamente sobre a polêmica. Também é importante mencionar que Giovanna Roque anunciou o fim de seu relacionamento com o cantor no dia 12 deste mês. A relação, marcada por idas e vindas, durou pouco mais de um ano e teve como fruto uma filha, Zoe.

Giovanna Roque se pronuncia sobre vídeo sendo agredida por MC Ryan

Giovanna Roque, de 25 anos, se pronunciou nas redes sociais nesta sexta-feira, 27, após vazamento de um vídeo em que ela aparece sofrendo uma agressão do funkeiro MC Ryan, com quem tem uma filha, Zoe, de nove meses. O caso de violência doméstica, foi exposto pelo colunista Leo Dias e aconteceu em abril deste ano.

No vídeo, a influenciadora digital saiu em defesa do cantor: "A última coisa que eu queria era vir aqui me pronunciar sobre isso, sobre essas fotos que vocês estão vendo nos sites, que estão rolando. Gente, eu queria deixar bem claro para vocês que o Ryan não é essa pessoa ruim que vocês estão pensando que ele é, tá?”, ela declarou e tentou justificar o ocorrido.