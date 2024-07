MC Binn revela que perdeu 9kg e fala sobre processo de autoaceitação

'Estou bem resolvido', contou o funkeiro; MC Binn também falou sobre a mudança do nome artístico e sonho de conhecer os Estados Unidos

Após sua participação no BBB 24, MC Binn voltou a retomar seus hábitos saudáveis, que começaram lá em 2018 e, desde então, segue uma rotina de treino e alimentação regrada. Em entrevista ao Gshow, Binn contou como está cuidando de sua saúde, que não é só a parte física, mas também a mental.

O cantor chegou a pesar 148 kg e sofreu bullying, por isso, entrou em um processo de emagrecimento e perdeu mais de 50 quilos, no total, ele já está com menos 9 kg, desde que saiu da casa.

"Começamos um novo cronograma para ganhar massa magra, minha dieta é comer bastante porque estava só o pó da rabiola [risos]. Estou treinando forte, comendo mais para treinar pesado e criar a massa muscular. A galera fica falando que engordei, mas não é, estou no projeto para ficar um pouco mais forte para depois secar. Estou focado, não estou postando muito para a galera ver lá na frente o resultado", contou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MC BIN LADEN (@mcbinn)

Ele ainda revelou seu objetivo final com o emagrecimento: fazer uma cirurgia reparadora depois que ganhar músculo. Como emagreceu muito, ele quer retirar a sobra de pele. E, depois de ter participado do reality e ter exposto essa vontade, MC Binn falou que muitos médicos já o procuraram, mas ele pretende fazer o processo da maneira correta.

"Quero poder fazer a cirurgia para tirar só a pele que sobrar, é o projeto verão. Todo dia tem alguém querendo me operar, mas vou treinar. E também me procuram para tratar a calvície, mas já me aceitei careca, passo a zero. Não tem aquele cara do 'Velozes e Furiosos', o Vin Diesel, então, o bagulho é pôr o shape e vamo bora!", se divertiu.

Depois de sofrer bullying por causa da sua forma física, Binn passa por um processo de auto aceitação. Ele também entendeu que, como pessoa pública, precisa incentivar seus seguidores a cuidarem da saúde.

"Me aceitei como sou, se sou gordo ou não. Estou bem resolvido quanto a isso. Não saio de camiseta na rua porque não me sinto à vontade, mas entendo o poder da influência que tenho para incentivar a galera a cuidar da saúde", explicou o funkeiro

Ainda na entrevista, o MC falou sobre a decisão de mudar seu nome artístico e o sonho de conhecer os Estados Unidos, que por conta do seu antigo nome artístico, MC Bin Laden, já teve o visto negado mais de uma vez. Agora, com o nome novo, ele vai tentar mais uma vez a documentação e pretende passar o aniversário por lá.

"Vou começar a ver [o visto] agora porque tenho vontade de passar o aniversário lá, em novembro. Ser um dos meus presentes de aniversário, ir para os Estados Unidos. Mas não é para passear, é para trabalhar, agilizar uns feats, se acontecer agora, o couro vai comer", projetou.