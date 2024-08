Matheus Nachtergaele vai de Renascer à longa com 'personagem poético': 'Retrato desse brasileiro'

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Matheus Nachtergaele adianta detalhes de seu próximo filme e avalia desempenho de 'Renascer'

Na próxima quinta-feira, 08, estreia o filme Mais Pesado é o Céu, Matheus Nachtergaele (56) é o grande do protagonista do longa, com um personagem definido por ele como 'poético'. Com motivos de sobra para comemorar, o ator também pode ser visto em Renascer, na pele de Norberto. Em entrevista à CARAS Brasil, ele adianta o enredo do novo projeto e confessa: "Retrato desse brasileiro".

Em Mais Pesado é o Céu, Matheus Nachtergaele é Antonio, que conhece Teresa (Ana Luiz Rios), que decide acolher uma criança abandonada. Os dois começam uma jornada pelas estradas do Brasil e descobrem que compartilham de um passado em comum.

"O Antonio é o retrato desse brasileiro bem comum, trabalhador, de vários ofícios que não teve muita oportunidade, formação e vai tentando a vida em mil coisas, em geral, não dá muito certo. Ele vai se virando, é um trabalhador que não se fixou em nenhum trabalho, acalenta algum sonho, mas foi preparado para ser massa de manobra, mão de obra barata", avalia Matheus Nachtergaele.

Além de Mais Pesado é o Céu, Matheus está no ar em Renascer, com o personagem Norberto, um dono da única venda da vila. Apesar das duas tramas serem ambientadas no nordeste, o ator declara que os dois personagens são bastante diferentes. Eles retratam o cotidiano desses homens nordestinos, mas com vivências sem semelhanças.

"O Norberto é aquele tio do bar, o tio da venda, aquele cara que está em vários botecos do Brasil, mas ele é da Bahia. É um personagem de folhetim de novela, muito bem escrito, mas que obedece as características da narrativa de um folhetim, ele é um cronista do dia a dia brasileiro", declara.

"Já o Antonio é um personagem mais poético. Ele já rodou o Brasil, ele fala que veio do Sul, mas ele é muito mais um retrato desse constante não dar certo do Brasil, de forma ampla. Ele é mais geral e muito mais uma poesia do que um só Antonio", complementa.

NOVOS PRAZERES EM CENA

Com a estreia de filme Mais Pesado é o Céu e reta final de Renascer, Matheus Nachtergaele confessa que tem motivos de sobra para comemorar em sua carreira. O ator adianta os próximos projetos, mas reforça que está muito focada em finalizar os trabalhos com a novela das nove da TV Globo.

"Tem a estreia do Auto da Compadecida 2, que vai ser em dezembro, Selton Mello e eu vamos rodar com o filme pelo Brasil inteiro, muitas capitais. Tem outros projetos também pela frente. Só que nesse momento de reta final de novela, só o que eu quero é agradecer de estar em Renascer, que é uma obra linda. Estrear um filme de arte como esse, contracenando com a Ana Luiza Rosa que me deu prazeres imensos em cena. E me preparar para a grande emoção que vai ser o Auto da Compadecida 2", finaliza.

