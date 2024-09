Matheus Costa realiza sonho antigo ao viralizar com humor: 'Expansão física'

Em entrevista à CARAS Brasil, o influenciador que viralizou 'trollando' o pai fala sobre início nas redes sociais e realização de sonho antigo

O influenciador digital Matheus Costa, que viralizou em 2021 após publicar um vídeo em que aparecia 'trollando' seu pai, está vibrando com a realização de um sonho antigo: a abertura do seu próprio bar: Mazé. Em entrevista à CARAS Brasil, o jovem empresário fala sobre o início da carreira na internet e como surgiu o seu novo negócio.

Antes de viralizar nas redes sociais, o jovem que antes trabalhava com eventos estava desempregado e procurou na web a sua distração: "Quando eu comecei a gravar vídeos, o intuito principal era me distrair, porque eu estava passando por uma época muito difícil na minha vida, tinha perdido meu emprego na pandemia, meu pai tinha descoberto um câncer… então eu estava assistindo muito Tiktok pra me distrair, Youtube, vídeos, né? Pra tentar aliviar um pouco a minha cabeça. E aí de tanto assistir eu decidi fazer um vídeo de brincadeira e esse vídeo acabou bombando.", conta à CARAS Brasil.

No vídeo que tornou o influenciador conhecido nas redes sociais, ele aparece fingindo falar o português errado, e mostra a reação de seu pai, o Seu Zé, que não gosta nada de erros de português e têm reações que rendem boas risadas. Após ganhar seguidores com a repercussão das primeiras publicações, Matheus encontrou a oportunidade de crescer e hoje acumula mais de 6 milhões de seguidores no Tiktok e quase 4 milhões no Instagram.

O sucesso nas redes sociais aflorou um sonho antigo do influenciador de usar a sua criatividade e expertise em eventos para abrir o seu próprio negócio: "A ideia de me tornar empresário, de abrir um bar, é uma ideia antiga que eu pensava há muitos anos atrás. Ter um negócio que tivesse a ver com entretenimento, que eu pudesse reunir pessoas (...) Então surgiu a ideia de um bar, um bar diferente, um bar iluminado, que foge totalmente do comum que é aqui no bairro de Copacabana.", explica Matheus.

Inaugurado em julho deste ano, o Mazé foi pensado para ser uma experiência completa: além da carta de drinks autorais de Rafael de Matos e da gastronomia contemporânea que conta com muitos outros quitutes entre petiscos, hambúrgueres, pratos principais e sobremesas, o espaço oferece memórias sensoriais, desde a iluminação a cada cantinho totalmente 'instagramável', em uma decoração high-tech.

Segundo Matheus, desde a inauguração pelo menos 70% dos frequentadores fazem parte do seu público das redes sociais: "70% do público são seguidores meus, eu acho isso muito legal, porque mostra a confiança deles em mim (...) Eles sabem que o que eu ofereço, o que eu mostro, eles podem confiar. Eu consegui criar essa confiança com a minha comunidade, então bar é um resultado disso, é uma expansão física do que eu tenho na internet.", conta o influenciador à CARAS Brasil.

Matheus conta ainda que com o sucesso na internet e nos negócios, a relação com a família está ainda melhor: "A gente fica mais ainda [juntos] porque tem como a gente viajar mais, passear mais, então a nossa relação aflorou, ficou ainda melhor." avalia Matheus.