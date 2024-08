Maria Lina faz relato sincero após parar de beber álcool

Maria Lina usou as suas redes sociais para fazer um relato sincero sobre sua decisão de diminuir drasticamente o consumo de álcool

Em suas redes sociais, Maria Lina sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. Nesta segunda-feira, 26, a digital influencer fez um relato sincero sobre sua decisão de diminuir drasticamente o consumo de álcool.

"Não estou bebendo, seleciono muito bem os dias em que eu bebo. Bebia muito, em todos os rolês que eu ia e duas ou três vezes por semana. Acordava de inchada e não via os resultados da academia, então parei de beber. Claro que você aguenta menos e quer ir embora, mas tirando isso foi muito bom, eu acostumei", disse ela em seu Instagram Stories.

A famosa ainda afirmou que não sai mais de casa pensando em apenas beber. "É uma parada muito natural, quando você fica refém disso para se divertir, você não sai pelos seus amigos ou pela música, mas para ficar bem doida. No fundo, é uma diversão momentânea. Eu sempre soube beber e dificilmente bebia muito, mas tem gente que bebe tanto que esquece o que fez ou passa mal. Isso não é divertido. O primeiro passo é curtir bebendo pouco. Ainda bebo às vezes, mas bebo tranquila. Quando começo a ficar tonta e embaralhar palavras, chega! Por que vou beber mais um copo e ficar podre?Comecem a curtir o rolê desde a hora de se arrumar, ficar linda e colocar uma roupa que você se sente gata. Vá para conhecer pessoas novas, cantar músicas do show que você ama, ver aquela pessoa que você queria ver. Se você está saindo só pela bebida, fique em casa, está indo pelo motivo errado".

Desabafo

A influenciadora digital Maria Lina usou as redes sociais para se pronunciar a respeito dos ataques que o filho falecido, João Miguel, passou a receber desde que Whindersson Nunes publicou um forte desabafo. Por meio de seus stories no Instagram, a ex-noiva do humorista expôs algumas ofensas direcionadas ao bebê e lamentou que uma criança, que nada tem a ver com o assunto, seja alvo de comentários maldosos.

Em um longo relato, Maria afirmou estar cansada de posts debochando da morte do filho. João Miguel faleceu em maio de 2021, poucos dias após nascer de forma prematura. "Querer ofender a todo custo alguém, usando uma criança que não está mais aqui? Essa criança tem mãe, avós, tios. São anos calada, anos tentando junto com a minha família eternizar meu filho com o maior amor e respeito do mundo", iniciou ela.

"Digo que são anos vendo meu filho virar ofensa para o próprio pai, que também sente as dores. E eu também sinto. Minha mãe também sente. Mas no fim, vocês só querem jogar baixo, só querem ofender, não importa como", continuou Maria Lina em outro trecho.

Em seguida, sem citar nomes, a influenciadora relembrou o momento doloroso em que um perfil publicou o nascimento prematuro de seu filho com Whindersson Nunes. Além disso, ela também mencionou os inúmeros ataques que sua família sofreu por falsas insinuações da página.

"Não é sobre você concordar ou não com o que o Whindersson falou, eu também não concordei com o que ele disse sobre mim há uns meses e vim me defender. Na verdade, nesses três anos, discordei dele de bastante coisa, podem ter certeza. Mas discordar de uma pessoa não te dá o direito de ser tão diabólico ao ponto de usar a morte de um filho para ofender alguém", disse.

Por fim, Maria Lina pediu para que as pessoas parem de atacar a criança com o intuito de ofender Whindersson. "Novamente, não percam os escrúpulos em nome de uma ofensa. Vocês todos serão pais. Espero que nunca sintam a dor que eu, o pai e a família sentimos sempre que lemos qualquer coisa dessas. Deixem meu filho no lugar que ele merece, no amor e no respeito de quem verdadeiramente o amou e sempre amará. Cuidem da cabeça de vocês, todo mundo enfrenta uma batalha diferente", concluiu.