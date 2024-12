Maria Cândida relembra rejeição na TV: 'Nenhuma emissora me quis"

A apresentadora Maria Cândida comenta sobre momento difícil fora da televisão e detalha época em que enfrentou sufoco financeiro

A apresentadora Maria Cândida relembrou o momento difícil que viveu após ir à falência. A jornalista contou que, na época, buscou ajuda nas emissoras de televisão e foi rejeitada por todas. Em entrevista ao programa Conexões, do Flow News, no YouTube, a famosa disse que sua vida estava "toda errada".

"Terminei o casamento, fiquei sem a parte do afeto. Foquei no meu livro, sem contato com outras pessoas, meu pai faleceu em um acidente trágico em 2010, comecei a ter depressão, foquei no projeto voltado para mulheres, só que não consegui patrocínio. Fiquei três anos botando meu dinheiro até que o dinheiro acabou e aí eu quebrei", contou.

Após a falência, Cândida tentou retomar a carreira na TV, mas as portas se fecharam.

"Quando quebrei, pensei em voltar para a TV tradicional, estava com 43 anos, e eu ouvi muito que a minha época da televisão já tinha passado, ouvi muito: 'Vai fazer outra coisa porque você já teve tanto sucesso'. Pessoas não me atendiam, quem eu considerava amigo sumiu, fui a todas as televisões e nenhuma me quis".

Foi na internet, então, que Maria Cândida conseguiu se reerguer. Em 2018, ela começou a produzir conteúdo para as redes sociais e, novamente, chamou atenção das emissoras de TV.

"Comecei a fazer conteúdo [para a internet] e começaram a ver que dou um caldo ainda. Hoje, eu dou e seguro o caldo para mim, não dou para todo mundo", pontuou.

Projetos

A apresentadora foi recontratada pela Globo em 2019, na época, ela foi participando de quadros até ganhar mais espaço. Ela chegou a apresentar o Bem-Estar e o É de Casa durante este novo período na emissora. Em 2024, ela deixou a empresa novamente para focar em projetos pessoais focados na internet, em palestras, séries para streaming e a divulgação de seu livro dedicado ao público feminino.

