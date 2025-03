Marcos Palmeira faz rara aparição em vídeos com a filha

Discreto, o ator Marcos Palmeira surgiu ao lado da única filha, Julia Mautner, em registros compartilhados pela herdeira

Filha do ator Marcos Palmeira, Julia Mautner encantou o público na noite de quinta-feira, 27, ao compartilhar uma sequência de vídeos raros ao lado do pai. Em suas redes sociais, a jovem de 17 anos selecionou algumas perguntas enviadas pelos seguidores e as respondeu junto com o artista.

Ao longo da interação descontraída com os internautas, Julia e Marcos trocaram elogios ao falarem sobre como é ter um ao outro. "Pra mim é muito bom, do lado pessoal é muito bom e esse lado é o que eu mais convivo. Ele é o melhor pai do universo. A gente está junto lanchando, almoçando, e é sempre muito bom", disse a filha do ator.

"Pra mim é incrível ter você como filha. Aprendo, aprendi e sigo aprendendo muito sobre a vida com você", declarou Marcos Palmeira. Em seguida, Julia Mautner contou que gosta de ser filha única, uma vez que não precisa dividir o amor do pai coruja com irmãos.

"Eu amo ser filha única, a gente tem uma conexão diferente. Eu amo, porque quer dizer que sou o único amor da vida dele. Como filha, eu digo [risos]", divertiu-se a jovem. Apesar disso, a herdeira de Palmeira explicou que, conforme foi crescendo, passou a sentir falta de uma companhia.

"Eu gosto, sempre gostei muito. Quando era pequena, sentia pânico de ter irmão, não queria dividir, mas hoje sinto falta. Quando eu ficar mais velha, vou cada vez sentir mais falta", disse Julia. "Eu adoro Juju, mas gostaria de ter tido mais uns três", confessou o ator, por fim.

Vale lembrar que Julia Mautner é filha de Marcos Palmeira com a diretora de TV Amora Mautner. Os dois foram casados de 2005 a 2012.

Marcos Palmeira e a filha, Julia Mautner - Reprodução/Instagram

Amora Mautner curte viagem à Itália com a filha

Em 2024, Amora Mautner, famosa e prestigiada diretora da TV Globo, curtiu uns dias de descanso na companhia da filha, Júlia Mautner, fruto de seu antigo casamento com o ator Marcos Palmeira. As duas publicaram alguns registros, em suas redes sociais, "turistando" em Veneza – cidade italiana conhecida por seus canais e pontes, que encanta até mesmo aos mais exigentes; confira detalhes!

