Marcos Oliveira revela motivo para aceitar morar no Retiro dos Artistas

Beiçola de 'A Grande Família', Marcos Oliveira comentou sobre sua mudança para o Retiro dos Artistas e revelou conversa com Marieta Severo

O ator Marcos Oliveira, conhecido por interpretar o personagem Beiçola em 'A Grande Família' (2001-2014), estará em breve em sua nova residência. Após enfrentar algumas dificuldades financeiras, ele passará a morar no Retiro dos Artistas, instituição responsável por abrigar artistas veteranos.

Em entrevista ao site 'Quem', Marcos abriu o coração e falou abertamente sobre o que o fez aceitar a mudança para o local. De acordo com o ator, suas dívidas são resultados de um golpe de um homem que fez empréstimos em seu nome sem seu conhecimento.

"Da última vez, eu ainda tinha esperança que a justiça seria feita e que o estelionatário que aplicou o golpe em mim e em outros idosos, seria preso finalmente, a dívida que ele fez em meu nome seria encerrada e eu poderia seguir com minha vida, trabalhando e cuidando da minha saúde como eu estava. Mas o tempo passou e a justiça não foi feita ainda", disse ele.

"Depois do golpe que o estelionatário me aplicou em 2022, piorou consideravelmente, pois além de ter que me manter, ele fez dívidas em meu nome, usando meus documentos de forma criminosa e realizando empréstimos que hoje estão chegando a meio milhão de reais. Se eu soubesse na época que eu poderia ter acesso a estes empréstimos, eu teria comprado uma casinha ou sítio pra eu morar. Nunca tive essa pretensão de pegar o que não é meu e nunca fui de viver às custas de algo que não fosse meu trabalho", declarou.

A ajuda de Marieta Severo ao Retiro dos Artistas

Ao longo da entrevista, Marcos Oliveira também comentou sobre a doação da atriz Marieta Severo ao Retiro dos Artistas. Os dois trabalharam juntos por cerca de 13 anos em 'A Grande Família', antiga série humorística da TV Globo.

Segundo Marcos, por coincidência do destino, a ajuda de Marieta acabou sendo direcionada a ele. O ator explicou que a colega de profissão havia procurado a instituição tempos antes para oferecer doações.

"A Marieta procurou o Retiro um tempo atrás para ajudar e a administração comentou sobre estes espaços para construção de casas. Ela, pelo que eu soube, decidiu doar o material e a mão de obra. Mas por uma coincidência do universo, caiu de neste momento ter uma vaga", disse.

Ao descobrir que Marieta Severo era a responsável pela obra de sua nova residência no Retiro, Marcos Oliveira procurou a atriz para agradecê-la. "Foi uma coincidência do universo. Eu até mandei mensagem pra ela e ela me respondeu com tanto carinho, disse que eu poderia pedir o que quisesse pra ela comprar pra casa", relatou.

"Eu agradeci muito e disse que só espero ter paz e um ar-condicionado, se fosse possível. Ela respondeu que isso já estava nos planos que eu nem precisava pedir (risos). Eu rio agora, mas choro quando lembro disso", completou o ator.

