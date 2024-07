Marcos Mion manda recado para atletas e desabafa sobre falta de patrocínio

Marcos Mion compartilhou um vídeo em suas redes sociais em que enaltece os atletas olímpicos e desabafa sobre a falta de investimento no esporte

Atualmente, está acontecendo os Jogos Olímpicos de Paris e o Brasil está em 22º lugar no quadro geral de medalhas com quatro medalhas, sendo uma de prata e três de bronze. A última medalha do nosso país, inclusive, veio nesta terça-feira, 30, com as meninas da ginástica, que ganharam o bronze.

Em sua conta no Instagram, Marcos Mion compartilhou um vídeo e reclamou da falta de investimento no esporte. "Está me partindo o coração ver os nossos atletas olímpicos pedindo desculpas por não terem ganhado medalha, por terem perdido. Queridos atletas, parem por favor. Cabeça erguida, vocês só merecem aplausos, vocês só merecem reconhecimento. Se alguém tem que pedir desculpas é o nosso governo que não construiu um histórico, não construiu uma tradição de investimento no esporte, não vocês. Aliás, eu fui checar tá? Para ter embasamento no que eu estou falando e a média de salário de um atleta no Brasil em 2024 é de R$ 2000 reais por mês. Mesmo assim, a gente vê em todas as Olimpíadas nossos atletas disputando e ganhando medalhas. Isso para mim é surreal, mostra o tamanho do coração do povo brasileiro, mostra que a gente tem muita garra", começou ele.

Em seguida, o apresentador comentou sobre alguns atletas que ganharam medalhas. "Pega um cara como o Isaquias, do nada um brasileiro ganha a medalha olímpica em canoagem. Óbvio que 'do nada' é modo de falar porque o cara dedica a vida inteira para isso. A gente tem esse esporte no Brasil, mas 'do nada' é a sensação que dá para a gente, para o grande público porque a gente não acompanha, não fica sabendo de nada porque não tem investimento. E para para pensar, sem quase nada de investimento o cara ganha a medalha olímpica contra os melhores do mundo, com países que investem milhões em seus atletas, é surreal. Sabe o nome que resume o poder do atleta brasileiro? A Rayssa. Se você falasse dez anos atrás que o Brasil ia parar em frente a TV para torcer para a modalidade skate feminino, ninguém ia acreditar. Isso é o poder do atleta brasileiro. A Rayssa tem seus patrocínios, mas eles vieram depois que ela ganhou. O sonho é que eles venham antes, que a gente tenha um berço de atletas subsidiados. Faz muita diferença ter investimento".

Comparação com o futebol

Marcos ainda fez uma comparação com o futebol. É importante ressaltar que a seleção masculina de futebol não se classificou para as Olimpíadas de Paris. "Não estou aqui para criticar ninguém, muito pelo contrário, eu sou muito fã e tenho muito orgulho do futebol brasileiro. Torço muito e amo nossa camisa, amo nossos jogadores. A gente tem atletas incomparáveis no futebol. Ao longo da história, eles nos deram emoções inesquecíveis. Mas em uma época onde a seleção de futebol não se classifica e o basquete com o investimento hiper apertado do governo, camisa lisa de patrocínio, vivendo uma realidade triste, não é o caso de repensar?".

Para concluir, o famoso afirmou que o Brasil pode ser o país de todos os esportes. "Entender que com essa globalização do esporte, nós talvez não sejamos mais o país do futebol absoluto, mas sim o país do skate, do judô, da canoagem, do basquete, da ginástica. Pega essa grana e divide de forma mais balanceada. Vida de atleta é muito dura. Vocês são potência, heróis, vocês são incríveis. Vai, Brasil", encerrou.