Marcelo Vieira diz não pensar em aposentadoria após retorno ao Brasil: 'Quero deixar um legado'

Aos 36 anos, o craque Marcelo Vieira não pensa em se aposentar dos campos tão cedo. Considerado um dos maiores ídolos do Real Madrid, o atleta também brilha com a camisa da Seleção Brasileira e no Fluminense, time carioca que o revelou para o esporte. Em entrevista à Revista CARAS, o quinto jogador de futebol mais seguido nas redes sociais do mundo fala sobre sua trajetória e destaca: “Quero deixar um legado”.

De volta ao Brasil após quase duas décadas fora, Marcelo celebra o retorno ao Tricolor das Laranjeiras. “É muito bom voltar às origens, o Rio de Janeiro é maravilhoso! Estamos vivendo momentos únicos, revendo os nossos amigos de infância. E poder voltar proporcionando momentos especiais aos meus familiares é prazeroso”, comemora.

No auge dos seus 36 anos, ele afirma que não pretende se aposentar. “Sempre pensei em jogar até os 33 anos, mas o tempo foi passando e continuo me sentindo bem. Além disso, os meus filhos me pedem para continuar jogando, por isso ainda não pensei em parar. Vou vivendo cada dia de uma vez. É muito bom jogar bola e, enquanto eu estiver me sentindo bem, com essa vontade, seguirei em frente”, avisa Marcelo, que se sente realizado ao fazer um balanço de sua trajetória.

“Tenho muito orgulho do que conquistei ao longo dos anos e considero a minha trajetória vitoriosa, sendo que ela ainda não acabou. Quero deixar um legado para os meus filhos e para os jovens que não acreditam em si. Tudo é possível se você tem vontade, humildade e um pouco de sorte também. Sempre conduzi a minha trajetória desse jeito, e é o que eu tento transmitir para os jovens atletas”, finaliza o craque.