Marcelo Médici choca ao revelar há quantos anos é casado

Aos 52 anos, o ator Marcelo Médici surpreende a todos ao contar que é casado há mais de duas décadas. Saiba mais sobre o que ele disse!

O ator Marcelo Médici é casado! Discreto com sua vida pessoal, o artista chocou ao contar que viveu um casamento longo e duradouro. Porém, ele não revelou quem é a pessoa que está ao seu lado.

A revelação do casamento foi feita no videocast Desculpa Alguma Coisa, de Tati Bernardi. Ele contou que é casado há 28 anos, mas manteve o mistério sobre quem é a pessoa que está ao seu lado.

“Estou super bem, estou feliz, sou casado há 28 anos. Sou uma pessoa boa”, disse ele. Porém, o ator ainda quer manter sua vida pessoal longe da exposição.

"Acho legal que as pessoas falem, não tenho nenhum problema com isso. Nunca escondi nada da minha vida. Mas eu fico pensando que algumas coisas precisam ser preservadas. Existe um preço de você ter essa exposição", afirmou ele, que faz questão de ter uma vida normal. "Ando na rua, pego metrô, não tenho frescura nesse sentido, mas existe um preço de ter essa exposição".

Marcelo Médici já teve 'ranço' de atriz

Em entrevista na TV CARAS, Marcelo Medicirevelouque pegou "ranço" de uma atriz conhecida em uma das apresentações que fez no Rio de Janeiro. Para ele, o dia foi um dos piores da comédia de sucesso.

"Teve um dia que tinham alguns atores conhecidos, e o espetáculo foi horrível! Ninguém ria de nada. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo", recorda Marcelo Medici. "Então, cismei com uma atriz bem conhecida, que não vou dizer o nome. Cismei com ela e pensei: 'É ela que está puxando'."

"Eu estava tão certo, que ela foi no meu produtor depois e perguntou: 'Porque você está produzindo ele?'. Peguei um ranço até hoje [risos]", completa o artista. Ele ainda diz que, no início, não se acostumava com a quantidade de artistas conhecidos que vinham assistir ao espetáculo.

"Eu sou paulista, estava acabando de fazer minha primeira novela no Rio de Janeiro. Vai muito ator conhecido assistir à peça, tinham muitos atores que eu era fã, como Tony Ramos e Marília Pêra. Sem pressão [risos]", diz.