Como está Mani Reggo, ex-namorada de Davi do BBB 24?

Enquanto ex-BBB Davi Brito se envolve em polêmicas amorosas, Mani Reggo investe em sua carreira como influencer culinária e conquista com receitas práticas

A vida de Mani Reggo (42), ex-namorada do campeão do BBB 24, mudou drasticamente após a entrada do parceiro no reality show. Durante a participação de Davi (21) no programa, Mani fez campanha e mutirões para o namorado, o que rendeu à empreendedora fama e muitos seguidores nas redes sociais. Enquanto o ex-BBB vira assunto na web por seus envolvimentos amorosos, Mani usa a influência conquistada para investir em seus negócios e incentivar outras mulheres a empreenderem.

Na última quarta, 17, o último ganhador do BBB voltou a ser assunto nas redes ao publicar um story explicando um "bolo" em seu atual affair, Tamires Assis, musa do Boi Garantido do Festival de Parintins. Davi utilizou uma imagem da web para justificar que estava doente e que, por essa razão, não poderia se encontrar com Tamires.

Rapidamente, os internautas descobriram a mentira e, por estar muito associada a Davi, Mani Reggo também virou tema de debate. No X (antigo Twitter), um usuário ressaltou como o trabalho de Mani vem se qualificando, enquanto o ex-namorado perde o compasso ao se envolver em polêmicas:

enquanto o davi tá pegando foto do google pra dizer que tá com febre, a mani tá cada vez mais bela e fazendo conteúdos de receita de forma prática pro seu público e ainda já fechou publis com banco etc… queen behavior pic.twitter.com/Nrnql2Qvwq — matheus (@whomath) July 17, 2024

Com o término do reality show da Globo, o relacionamento entre o então motorista e Mani chegou ao fim de forma abrupta. Após a separação, Mani decidiu investir em sua carreira como influencer e continua com sua barraca de lanches. Os primeiros passos foram reformar a barraca, trabalho que contou com a participação dos artistas Muricy e Miu Monteiro, e começar a publicar conteúdo em seu perfil.

Como influencer culinária, Mani já soma seis milhões de seguidores no Instagram — rede onde ela compartilha receitas práticas, atualizações sobre sua vida e publicações em parceria com grandes instituições.

Nesta quinta, 18, a empresária chegou a compartilhar fotos com Gil do Vigor (33) e Lucas Pizzane (22), também ex-participantes do BBB. O encontro dos três rendeu um vídeo culinário de Mani ensinando uma receita de tapioca de cuscuz, além de muitas risadas e brincadeiras com os amigos.