Mamoplastia redutora: o que as jovens precisam saber antes de marcar a cirurgia

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi explica os benefícios e contraindicações da mamoplastia redutora em pacientes jovens

A mamoplastia redutora é um procedimento cirúrgico que oferece não apenas melhorias estéticas significativas, mas também benefícios funcionais importantes para pacientes jovens que sofrem com mamas grandes. Esta intervenção não só promove a harmonia corporal, mas também pode aliviar sintomas físicos e emocionais associados ao peso e volume excessivos das mamas. Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi explica os benefícios e contraindicações da cirurgia.

"Pacientes jovens com mamas grandes frequentemente enfrentam desconforto físico, como dor nas costas, pescoço e ombros. A mamoplastia redutora pode aliviar esses sintomas, proporcionando uma melhora significativa na qualidade de vida", diz o especialista.

Ele ainda destaca como benefício, a melhoria da autoestima. "A cirurgia não apenas reduz o volume das mamas, mas também melhora a proporção e o contorno corporal. Isso pode aumentar a autoconfiança e a satisfação pessoal dos pacientes, especialmente em um estágio da vida em que a imagem corporal desempenha um papel crucial no desenvolvimento emocional", informa.

Tem também o alívio de problemas posturais. "Mamas grandes podem afetar negativamente a postura e causar problemas de coluna. Ao reduzir o tamanho das mamas, a cirurgia pode ajudar a corrigir problemas posturais e melhorar a saúde física a longo prazo", destaca.

Depois dos benefícios, Biancardi ressalta considerações importantes e contraindicações. "Embora a mamoplastia redutora possa ser realizada em pacientes jovens, é importante que eles tenham desenvolvimento físico completo e estabilidade emocional para tomar decisões informadas sobre o procedimento", salienta.

"É essencial que os pacientes tenham expectativas realistas sobre os resultados da cirurgia e compreendam que a mamoplastia redutora não apenas melhora a estética, mas também envolve riscos e um período de recuperação", acrescenta o cirurgião.

Como qualquer procedimento cirúrgico, há riscos potenciais associados à mamoplastia redutora, segundo o especialista. "Como infecção, alterações na sensibilidade mamilar e cicatrização inadequada. É fundamental discutir esses aspectos com o cirurgião plástico durante a consulta inicial", informa.

"Embora muitas mulheres possam amamentar após a mamoplastia redutora, há uma possibilidade de que a capacidade de amamentar possa ser afetada", pontua Biancardi. "Isso deve ser discutido em detalhes com o cirurgião durante a avaliação pré-operatória", aconselha.

"Em resumo, a mamoplastia redutora é uma opção valiosa para pacientes jovens com mamas grandes, oferecendo benefícios significativos para a saúde física e emocional. No entanto, é essencial que os pacientes estejam bem informados sobre os benefícios, as considerações importantes e as possíveis contraindicações antes de decidir pela cirurgia", finaliza o especialista.