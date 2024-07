Maisa Silva relembra incêndio em prédio e reflete: 'Renascimento'

Maisa Silva relembrou de quando escapou de um incêndio há um ano e refletiu sobre a oportunidade: 'Renascimento', escreveu ela

Em suas redes sociais, Maisa Silva sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 48 milhões de seguidores. Nesta segunda-feira, 29, a atriz relembrou em seu Instagram Stories um momento tenso que viveu há um ano.

A famosa escapou de um incêndio que atingiu um apartamento no 26º andar de um edifício na zona norte do Recife, em Pernambuco. Maisa postou algumas fotos em que aparece ao lado dos amigos que também estavam no local.

"Exatamente um ano do nosso renascimento e do dia em que mais senti medo em toda a minha vida. Grata pela vida de cada um que saiu daquele apartamento e, graças a Deus, também pode recomeçar diariamente. Ainda bem que a gente é fênix", escreveu ela.

Maisa já está confirmada para interpretar Beatriz, a vilã de Garota do Momento, novela que estreia na Rede Globo ainda este ano.

Nova casa

A atriz Maisa Silva está de casa nova! Nos últimos dias, ela se mudou para o Rio de Janeiro para iniciar sua preparação para a estreia em uma novela da Globo. Isso porque a estrela foi contatada pela emissora carioca para ser a vilã da próxima novela das 18h, chamada Garota do Momento.

Com esta novidade em sua vida profissional, ela passou por uma mudança na vida pessoal. Depois de morar em São Paulo, a estrela se mudou para o Rio de Janeiro e já está de casa nova. No Instagram, ela mostrou alguns detalhes do seu novo lar.

Nas fotos, Maisa exibiu o armário do seu closet, uma parte da decoração do quarto, um pouco de como é a sala de estar e também a área externa, que tem piscina e gramado. “Cidade nova, amigas antigas, bailamos”, disse ela.

Maisa já falou sobre a alegria com a novidade em sua carreira, já que é sua estreia na Globo. "Confesso que estou até agora sem acreditar. Comecei minha carreira como atriz nas novelas e, após um tempo longe da TV, voltar com uma novela na TV Globo e uma personagem diferente de tudo o que já fiz, é muito especial e veio na hora certa", afirmou.