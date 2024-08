Juntas em 'De Volta aos 15', a atriz Maisa Silva refletiu sobre sua amizade com Larissa Manoela em meio aos rumores de rivalidade

Nesta sexta-feira, 23, Maisa Silva usou as redes sociais para falar, com sinceridade, sobre a suposta rivalidade que teria com a também atriz, Larissa Manoela. Juntas, elas já contracenaram em 'Carrossel' (2012), no SBT, e atualmente voltaram como antagonistas na última temporada da série 'De Volta aos 15', da Netflix.

Por meio do X, antigo Twitter, um internauta compartilhou sua admiração pela união de Maisa e Larissa. “Fico muito feliz de ver você e a Larissa Manoela brilhando juntas. Cresci vendo a internet rivalizando vocês duas para que no final permanecessem juntas na amizade e no trabalho. Amo minhas meninas! Tem lugar pra todo mundo”, escreveu.

Em resposta, a atriz ressaltou que não existe rivalidade entre a dupla. “A gente fala que a melhor resposta para quem nos rivaliza é nossa amizade. E, agora, mais um trabalho juntas.”, celebrou Maisa.

a gnt fala que a melhor resposta pra quem nos rivaliza é nossa amizade e agora, mais um trabalho juntas. @larimanoela ♡ https://t.co/pa4VUVDEat — +a (@maisa) August 23, 2024

Maisa também refletiu sobre longa amizade com João Guilherme

Na última quinta-feira, 22, Maisa usou as redes sociais para refletir sobre sua longa amizade com João Guilherme. Amigos há anos, a dupla interpretou um par romântico na série 'De Volta aos 15', da Netflix, e a artista aproveitou o momento para expressar sua gratidão pela oportunidade de atuar ao lado dele.

No X - antigo Twitter - um internauta viralizou ao opinar sobre o trabalho dos atores na trama. "A gente vê como os atores são bons quando a gente consegue shippar eles na série mas fora a gente sente nojo, tipo assim eu não imagino a Maisa beijando o João Guilherme", disse ele na rede social.

Em resposta, Maisa declarou seu carinho pelo amigo, João Guilherme. "A gente é irmão e além disso, preciso falar sobre o PRESENTE que é trabalhar com quem a gente ama e também poder crescer junto e ver a evolução como pessoa/profissional, sabe? @Joaoguiavila, seu Fabrício envelheceu como vinho. Você me dá muito orgulho e me motiva demais", escreveu a atriz.