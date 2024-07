Maíra Cardi surge chorando sozinha em carro e desabafa

Maíra Cardi surgiu chorando sozinha em seu carro e desabafou após ter enfrentado uma noite difícil com a filha Sophia, de cinco anos

Nesta quinta-feira, 18, Maíra Cardi compartilhou em seu Instagram Stories um vídeo em que aparece chorando dentro do carro. Com a música Nada Além de Ti, de Thalles Roberto, a life coach surgiu pensativa dentro do veículo.

"Todos os dias existem, mesmo que vocês não vejam. Nem só de sorrisos vivemos", escreveu ela na publicação. Na última noite, Maíra surgiu fazendo inalação na filha Sophia, de cinco anos, fruto do seu relacionamento com Arthur Aguiar, e comentou que a pequena estava apresentando dificuldades para dormir.

"Inverno chegou e começam as dificuldades das crianças e das mamães. No inverno, ela não respira bem de madrugada e tem apneia do sono. Olha que dificuldade", disse ela.

Desabafo sobre maternidade

A influenciadora digital e coach Maíra Cardi usou as redes sociais para compartilhar um longo desabafo a respeito da maternidade. Mãe de Lucas Cardi, de 22 anos, fruto de seu primeiro casamento, e Sophia Cardi, de cinco, sua filha com Arthur Aguiar, a famosa falou sobre os desafios na criação dos herdeiros. Em seu Instagram oficial, Maíra escolheu um vídeo com momentos especiais da caçula se divertindo com alguns coleguinhas durante as férias para ilustrar seu texto.

"Eu errei e erro muito. Sou cheia de erros e limitações. Acho que não sou uma boa mãe, sou boa o bastante para criar meus filhos como deveria. Não tenho o dom de brincar, e me sinto muito culpada por isso! Quem é mãe entende esse sentimento de ser insuficiente. Criei o Lucas a muito custo. Uma menina de 17 anos, pegando ônibus e metrô lotado, sendo 'abusada' no esfrega esfrega dos masculinos doentes, não era opcional há 25 anos", iniciou a coach.

"Eu não dei tempo de qualidade para meu filho Lucas. Na verdade, eu não dei tempo nenhum! Cada um dá o que tem, eu não tinha! Nós sobrevivemos, mas eu não tive saúde emocional para criá-lo como deveria! Entre uma amamentação e uma troca de fralda, ele sentia mais o gosto salgado das minhas lágrimas e a ausência da minha alma", continuou Maíra Cardi.

Em seguida, a famosa recordou o momento em que a filha caçula nasceu. De acordo com Maíra, o mesmo sentimento de 'não ser uma boa mãe' também retornou em sua vida. "Apesar do amor incondicional de mãe, veio novamente o gosto salgado das lágrimas noturnas, pois voltou a me lembrar que eu não sou uma boa mãe e que dói demais estar sozinha. As lágrimas me lembraram de que sou carente, frustrada, fracassada, que tinha azar no amor, que era difícil pagar as contas", declarou.

Por fim, Maíra ressaltou o grande amor e cuidado que tem pelos filhos, afirmando que não se arrepende de ter se tornado mãe. "Eu não sou uma boa mãe e talvez nunca seja, Mas eu faço tudo que posso e não posso por eles. Eu amo meus filhos incondicionalmente, eu mato e morro por eles, eu brigo com o mundo e vou presa se for preciso. Eu faria tudo de novo para ter os dois, eles são as melhores coisas que já fiz na minha vida! Amo vocês", concluiu.