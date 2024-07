Mãe de Neymar manda recado após polêmicas com Bruna Biancardi: ‘Obrigada’

Tudo em paz? Após rumores de desavenças com Bruna Biancardi, a mãe de Neymar Jr, Nadine Gonçalves, decide encerrar a rixa com recado

Após polêmicas envolvendo sua relação com Bruna Biancardi, Nadine Gonçalves, mãe de Neymar Jr, decidiu encerrar o mal-entendido com a nora ao publicar uma mensagem para ela nas redes sociais. Como presidente do Instituto Projeto Neymar Jr, ela agradeceu à influenciadora digital por levar a neta, Mavie, de nove meses, para conhecer o local.

Através de seu perfil no Instagram, Nadine, que até hoje não segue a nora de volta na rede social, compartilhou uma publicação da influenciadora digital em seus stories. Na foto, Bruna aparece brincando com a herdeira durante sua visita ao instituto, que fica sob os cuidados da matriarca da família do menino Ney.

Na legenda, Nadine deixou um recado para a nora e sua netinha: “Bebê da vovó! Obrigada pela visita de vocês, Bruna Biancardi', disse a mãe do jogador de futebol, marcando o perfil da influenciadora digital e adicionando vários emojis de coração. Apesar de ser uma declaração discreta, o recado pode simbolizar uma tentativa de aproximação.

Vale lembrar que desde o início do namoro, circulam boatos sobre um relacionamento tenso entre Nadine e Bruna. Segundo o colunista Lucas Pasin, do site Splash, a influenciadora tentava manter uma relação harmoniosa com a sogra, mas suas tentativas eram ignoradas, especialmente devido à proximidade dela com a ex-madrasta do craque.

Além disso, a desavença teria atingido um ponto crítico quando Nadine supostamente revelou o sexo do bebê do craque antes do chá revelação. Com o nascimento de Mavie, Bruna começou a seguir Nadine nas redes sociais e publicou uma foto com ela, tentando se aproximar. Até o momento, a sogra não retribuiu a iniciativa, mas fez o post com a nora e costuma dividir cliques com a neta.

Bastidores da reconciliação de Bruna Biancardi e Neymar vêm à tona:

No início do mês, Bruna Biancardi e Neymar Jr foram flagrados aos beijos em um show e confirmaram a reconciliação após meses de rumores. Aliás, a primeira aparição do casal após meses separados não teria sido por acaso. Segundo o jornal Extra, a influenciadora decidiu mostrar que superou o passado, incluindo a chegada da nova filha do jogador.

Conforme relatado pelo jornal, a reconciliação de Bruna e Neymar não foi fácil! Desde que anunciaram o término da relação em novembro do ano passado, o casal enfrentou terapia e chegou até mesmo a causar rachas na família. Aliás, um dos requisitos para a influenciadora retomar o namoro seria um relacionamento harmonioso com a sogra, Nadine; saiba mais!