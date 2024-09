Mãe de João Guilherme abre álbum de fotos em família com Bruna Marquezine

Fofos! Namorando João Guilherme, a atriz Bruna Marquezine encantou ao posar com a família do ator em fotos inéditas

Mãe do ator João Guilherme, a empresária Naira Ávila surpreendeu os seguidores neste domingo, 8, ao compartilhar registros inéditos em família. Em seu Instagram oficial, ela abriu um álbum de fotos de momentos bastante especiais nunca publicados antes.

O que chamou atenção mesmo foi a presença da atriz Bruna Marquezine, namorada de João Guilherme, em uma das imagens. Após fortes rumores de que estariam vivendo um romance, os famosos assumiram publicamente a relação em junho deste ano.

"Sobre o que me faz feliz", escreveu Naira Ávila na legenda da postagem. Nas fotos, a sogra de Bruna aparece reunida com diversos membros da família em meio à natureza durante dias de descanso. Nos comentários, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas à família da empresária.

"Que lindo o João com a Bru", derreteu-se uma admiradora. "Simplesmente veio aí, a foto do Jotinha, Bru e essa família linda", declarou outra. "A Bru merece uma família assim", disse uma terceira. "Quanto registro lindo, Na! Amo muito essa família!", elogiou mais uma.

Mãe de João Guilherme comenta romance do filho com Bruna Marquezine

Mãe do ator João Guilherme, a empresária Naira Ávila abriu o coração e falou publicamente a respeito do romance entre o jovem e a atriz Bruna Marquezine.

Em entrevista à revista Marie Claire, Naira, que é bastante reservada em relação a sua vida pessoal, revelou que está feliz por saber que o herdeiro está em uma ótima fase da vida. "Vou te falar como mãe: estou feliz porque estou vendo meu filho feliz. Ele está numa fase feliz e eu consequentemente fico feliz por isso", declarou ela.

Além do romance entre os famosos, a mãe de João Guilherme também falou um pouco sobre a criação do ator, de 22 anos. Ele é fruto de sua antiga relação com o cantor Leonardo, casado atualmente com a influenciadora Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe; confira mais detalhes!