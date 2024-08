As filhas de Gugu Liberato, Sofia Liberato e Marina Liberato, compartilharam uma foto rara ao lado de Maria do Céu Moraes, mãe do apresentador

As filhas de Gugu Liberato, Sofia Liberato e Marina Liberato, de 20 anos, compartilharam uma foto rara ao lado de Maria do Céu Moraes, mãe do apresentador. As gêmeas, que moram nos Estados Unidos, estão de visita ao Brasil e aproveitaram a chance para visitar a avó de 94 anos.

“Hoje foi dia de visitar a vovó linda”, escreveram as gêmeas em um storie compartilhado no Instagram nesta terça-feira, 13. Além de Gugu Liberato, que morreu em 2019, após um acidente doméstico, Maria do Céu também é mãe de Aparecida Liberato e Amândio Liberato.

Veja a foto compartilhada:

Filhas gêmeas de Gugu Liberato com a avó (Reprodução/Instagram)

Filha de Gugu Liberato surge em vídeo romântico com o namorado: "Meu amor"

Discreta quanto à vida pessoal, a filha de Gugu Liberato, Sofia Liberato, fez uma declaração para o seu namorado, Gabriel Gravino. Recentemente, a jovem usou o Instagram para compartilhar um vídeo mostrando momentos ao lado de seu amado e, na legenda, disse que os dois têm "amadurecido juntos" e que é incrível "olhar para trás e ver o quanto evoluímos".

"Nos conhecemos há quatro anos e meio e, desde então, temos crescido e amadurecido juntos. É incrível olhar para trás e ver o quanto evoluímos, tanto como indivíduos quanto como casal. Amo compartilhar essa jornada com você, meu amor. Cada momento ao seu lado prova que estamos sempre evoluindo e nos tornando melhores juntos", escreveu ela na legenda.

Vale lembrar que, além das gêmeas, o apresentador teve João Augusto Liberato com Rose Miriam. Gugu Liberato morreu após sofrer um acidente. O apresentador estava em Orlando, nos Estados Unidos, visitando os três filhos quando acabou caindo de uma altura de aproximadamente 4 metros e bateu a cabeça na quina de um móvel.