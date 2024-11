Mãe de Ana Paula Minerato se pronuncia: 'A verdade vai aparecer'

Sylvia Minerato, mãe de Ana Paula Minerato, se pronunciou em meio à polêmica e contou que a filha irá se pronunciar em breve

Nesta segunda-feira, 25, Ana Paula Minerato se envolveu em uma polêmica após o vazamento de áudios de cunho racista.

Em seu Instagram Stories, Sylvia Minerato, mãe da famosa, se pronunciou e mostrou uma foto da filha em um hospital. Além disso, Sylvia afirmou que Ana não está em condições no momento, mas que irá se pronunciar sobre o caso em breve.

"Sei que todos estão aguardando um pronunciamento, mas minha filha está sem condições de falar qualquer coisa nesse momento. Amanhã ela vai se pronunciar e esclarecer tudo. A verdade vai aparecer e faremos justiça. Internet não é terra sem lei. Mas nesse momento, o mais importante é cuidar da sua saúde", escreveu ela.

Demissão

A ex-A Fazenda Ana Paula Minerato virou assunto na internet nesta segunda-feira, 25, devido a uma polêmica. Ela foi acusada de proferir uma fala de cunho racista contra uma cantora em um suposto áudio vazado. O caso ganhou destaque durante a madrugada e, após ser desligada da Gaviões da Fiel, ela também deixou de fazer parte do grupo de colaboradores da Band.

No grupo, ela comandava uma atração diária na rádio Band FM. "A Band repudia veementemente qualquer forma de racismo, discriminação ou preconceito. As declarações de Ana Paula Minerato, mesmo sendo de cunho pessoal, não estão alinhadas com os valores e diretrizes da emissora. Por esse motivo, a colaboradora foi desligada da empresa", informou a emissora em nota oficial na manhã desta segunda-feira.

O suposto áudio vazado de Ana Paula Minerato circulou na internet na madrugada desta segunda-feira, 25. Na gravação, a musa teria dito falas racistas contra a cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca. Em uma conversa com um rapper, ela citou as características da cor da pele da outra mulher e também do seu cabelo. “Cabelo duro”, disse a voz no áudio.

