Madrasta ou boadrasta? Relembre a relação entre Rafaella Justus e Ana Paula Siebert

Relembre momentos especiais que afirmam a relação entre Rafaella Justus e Ana Paula Siebert, esposa de Roberto Justus

Ana Paula Siebert (36) caiu nas graças do público e ficou famosa ao participar do reality show O Aprendiz (2009). No mesmo ano da participação da influenciadora digital no confinamento de empresários, Rafaella Justus (15), fruto do casamento de Roberto Justus (69) com Ticiane Pinheiro (48), nasceu em São Paulo. O casamento dos dois teve início em 2006 e chegou ao fim em 2013.

Meses depois, Siebert, hoje madrasta de Rafa, engatou um romance com o apresentador e empresário após retomar contato quando participava da seleção de O Aprendiz - O Retorno. O relacionamento deu tão certo que hoje eles são pais da pequena Vicky (4).

Desta relação, surgiu uma outra: a de enteada e madrasta. Rafa faz questão de deixar evidente aos seus milhões de seguidores que Ana Paula é como se fosse uma amiga que está presente em todos os momentos da sua vida. A CARAS Brasil lista momentos especiais da dupla:

Nesta sexta-feira, 30, a filha de Ticiane Pinheiro vai comemorar seus 15 anos em uma festa luxuosa em São Paulo. Siebert participou de toda organização ao lado da mãe da adolescente, como os preparativos, escolha de looks e até deu dicas para tornar o momento ainda mais especial.

Às vésperas da festa, Ana acompanhou Rafa a um ateliê de moda para escolher o vestido. A peça escolhida tem 5 KG e teve de ser carregada pelo irmão da aniversariante. Ana participou do momento e comemorou que tudo ficou pronto antes do previsto.

"Prova dos vestidos feita! Estou ansiosa! Não mostramos nada hoje, porque já está tudo pronto, vai dar muito spoiler, mas os vestidos da Rafa estão lindos. O meu vestido está lindo. É totalmente diferente do que imaginei no início, mas me olhei hoje e falei: 'ai, está muito lindo'", contou a empresária.

Declaração

Nas redes sociais, a esposa de Roberto demonstra com frequência sua boa relação com a enteada. Em publicação em que surge ao lado da influenciadora, ela destacou sua admiração e respeito. "Muito orgulho da nossa Rafa. Love you! Te ver crescer assim, cheia de vida, me deixa tão feliz!", disse.

Rafaella Justus também costuma demonstrar sua boa relação com a madrasta. Em tags compartilhadas no Instagram, por exemplo, enteada e madrasta reafirmam o carinho e dão um abraço ao dividir gostos de cada uma.

VEJA MOMENTO ESPECIAL DE RAFAELLA JUSTUS E ANA PAULA SIEBERT: