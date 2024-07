Lumena usa megafone e manda recado para Nego Di na porta da delegacia

Lumena Aleluia não perdeu a chance de dar uma alfinetada em Nego Di e usou um megafone para mandar um recado para o ex-BBB, que está preso

Nesta quarta-feira, 24, Lumena Aleluia não perdeu a chance de dar uma alfinetada em Nego Di, que está preso acusado de envolvimento em golpes milionários. Os dois foram colegas de confinamento durante o BBB21, reality show na Rede Globo.

Em sua conta no Instagram, Lumena compartilhou um vídeo em que aparece com um megafone na porta da delegacia. "Alô, Nego Di! Está na prova de resistência, né, pai? Mas eu vim te ajudar. Que história é essa de R$ 100? Não dá para desentupir uma pia, quanto mais ajudar o povo na enchente [do Rio Grande do Sul]", começou ela.

Em seguida, a famosa contou que o humorista tinha o desejo de voltar para a televisão. "Você me ligou falando que queria voltar para a Globo, mas precisava ser pela reportagem do Fantástico. Você me mandou mensagem, falou 'quero voltar para a televisão', mas precisava ser pelo Datena? Nego Di, ressignifique sua jornada, meu pivete", disse ela.

"Minha visita para o Nego Di não foi autorizada, mas encontrei uma forma de passar a mensagem", completou ela na legenda da publicação. Rapidamente, o post recebeu inúmeros comentários. "Essa mulher me mata de rir, se te julguei no BBB, foi mal", escreveu um internauta. "Nego Di pagando todos os pecados de uma vez só, e sem direito a parcela", comentou outro.

Entenda o caso

No domingo, 14, o ex-participante do Big Brother Brasil e influenciador digital de humor Nego Di foi preso sob suspeita de envolvimento em um golpe milionário em suas redes sociais. Segundo informações divulgadas pelo G1, ele foi encontrado e detido por policiais em uma praia em Florianópolis, Santa Catarina.

Preso sob suspeita de estelionato, o famoso usava seu perfil para promover produtos vendidos em suas lojas, com preços significativamente abaixo do mercado. Por meio de promoções atrativas de itens como ar-condicionados e televisores, o humorista costumava incentivar seus seguidores a realizar compras em sua empresa virtual.

No entanto, muitos dos produtos nunca foram entregues pela empresa do humorista, que não tinha estoque. Segundo a investigação, Nego Di é suspeito de lesar até 370 pessoas com a venda de produtos em sua loja. Inclusive, os registros de movimentação financeira em sua conta indicam um montante superior a 5 milhões de reais.