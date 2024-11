Ludmilla mostra Brunna Gonçalves organizando pasta da gestante

Ludmilla mostrou em suas redes sociais um vídeo em que Brunna Gonçalves aparece organizando a pasta da gestante e se derreteu com o momento

Em suas redes sociais, Ludmilla sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 30 milhões de seguidores. Ela e a esposa Brunna Gonçalves estão à espera do primeiro filho.

Nesta sexta-feira, 29, a cantora postou em seu Instagram Stories um vídeo em que a dançarina aparece organizando diversos exames da gestação.

"A mãe coruja gente, olha! Organizando a pasta da gestante", se derreteu Lud. As famosas ainda fizeram questão de mostrar um ultrassom de quando o bebê era apenas um grãozinho.

"Pequeneninho, agora já está ali na barriga da mamãe, no ortobom dele ali, bem confortável", brincou a artista.

Qual o desejo de grávida de Brunna Gonçalves?

Em suas redes sociais, Brunna Gonçalves sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de seis milhões de seguidores. Recentemente, a dançarina anunciou que está à espera de seu primeiro filho, fruto do relacionamento com Ludmilla.

Na terça-feira, 26, Brunna contou que os desejos de grávida já começaram e que sua mãe foi a responsável por saciar a sua vontade de comer jaca.

"Minha jaca que eu tanto queria. Ela veio da casa dela...eu falei 'olha, se a jaca não vier, o terçol é certo'. Nossa, mãe...Muito obrigada. Estava com tanta vontade de comer jaca. Sensacional. Minha mãe estava atrás de jaca para mim há muito tempo, mas a que ela conseguiu estava ruim. Estava difícil de achar uma jaquinha para a grávida. Quando acabar aqui, essa bacia de jaca que me aguarde", celebrou ela.

A cantora Ludmilla e a esposa, Brunna Gonçalves, surpreenderam o público recentemente ao anunciarem que serão mamães, mas a tentativa de engravidar começou há mais de um ano. Segundo a dançarina, foi um período longo e demorado nos Estados Unidos, o que se tornou ainda mais difícil devido a agenda do casal. E a decisão de quem carregaria o bebê foi tomada de forma natural.

