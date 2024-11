Luciana Gimenez surpreende aposta em look ousado de renda com transparência

Luciana Gimenez escolheu um look com transparência para curtir um jantar em restaurante japonês em São Paulo nesta terça-feira, 19

Luciana Gimenezcaprichou no look que escolheu para jantar na noite da última terça-feira, 19, véspera de feriado, e apostou em um look com elementos de sensualidade para ir a um renomado restaurante japonês na zona sul de São Paulo. Para a ocasião, a apresentadora elegeu em um vestido com transparência e deixou a lingerie em evidência.

A peça chave da produção da apresentadora era um vestido midi preto de renda. A peça colada ao corpo tem bastante transparência e deixava a calcinha da comunicadora à mostra. Para se proteger do tempo que fazia na capital paulista, ela optou por uma echarpe colorida e estampada.

Para completar o look, Luciana estava com uma sandália de salto alto preta e uma bolsa da mesma cor, além de algumas joias, como dois braceletes em um dos braços. O resultado do look foi compartilhado no stories de seu instagram. Veja o look:

Foto: Reprodução / Instagram

Luciana Gimenez revela segredo para manter a boa forma

Ainda nesta terça-feira, 19, a apresentadora publicou em seu Instagram Stories uma foto em que exibe sua barriga chapada após o treino na academia.

A famosa ainda fez questão de contar o que faz para manter o corpo em forma aos 55 anos. "Todo mundo me pergunta o que eu faço para ficar com o corpo em cima... eu faço tudo! Faço academia, como direito, faço tratamento, eu espeto com agulha… faço tudo", disse ela.

Luciana Gimenez revelou se nega a viver romance com jovens

Solteira aos 55 anos, Luciana Gimenez confessou possuir preferência por homens mais novos que ela. Apesar disso, a comunicadora destacou que restringe os flertes e existe uma faixa etária mínima para poder se envolver.

Em participação no Vênus Podcast, a apresentadora foi sincera: "Eu gosto de homens mais novos, aí aparecem os loucos de 20 anos, aparecem umas pessoas aleatórias... Mas 20 anos não seria possível, para mim não serve, é muito imaturo", iniciou.

"Outro dia um menino de 20 anos... Conversei com ele porque o achei corajoso... Ele sentou do meu lado e começou me xavecar. Eu fiquei ouvindo, conversando, aí levantei e ele batia no meu peito, aí a coragem foi embora. Mas uma graça", continuou Luciana.