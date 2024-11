Luciana Gimenez revela o que faz para manter a boa forma

Luciana Gimenez mostrou sua barriga chapada nas redes sociais e fez questão de contar o que faz para manter o corpo sempre em forma

Em suas redes sociais, Luciana Gimenez sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 19, a apresentadora publicou em seu Instagram Stories uma foto em que exibe sua barriga chapada após o treino na academia.

A famosa ainda fez questão de contar o que faz para manter o corpo em forma aos 55 anos. "Todo mundo me pergunta o que eu faço para ficar com o corpo em cima... eu faço tudo! Faço academia, como direito, faço tratamento, eu espeto com agulha… faço tudo", disse ela.

Preferência por homens mais novos

Solteira aos 55 anos, Luciana Gimenez confessou possuir preferência por homens mais novos que ela. Apesar disso, a comunicadora destacou que restringe os flertes e existe uma faixa etária mínima para poder se envolver.

Em participação no Vênus Podcast, a apresentadora foi sincera: "Eu gosto de homens mais novos, aí aparecem os loucos de 20 anos, aparecem umas pessoas aleatórias... Mas 20 anos não seria possível, para mim não serve, é muito imaturo", iniciou.

"Outro dia um menino de 20 anos... Conversei com ele porque o achei corajoso... Ele sentou do meu lado e começou me xavecar. Eu fiquei ouvindo, conversando, aí levantei e ele batia no meu peito, aí a coragem foi embora. Mas uma graça", continuou Luciana Gimenez.

Apesar de não ter se relacionado com o jovem, a famosa mostrou ter ficado admirada com a coragem do rapaz: "Tinham homens mais velhos que vi que queriam falar, mas não tinham coragem, e ele chegou e sentou ao meu lado e eu pensei 'menino esperto'", finalizou.

Recentemente, Luciana Gimenez confessou que precisou passar por um exame de coleta de sangue para investigar uma intolerância alimentar. Sempre bem-humorada, a apresentadora fez piada com a situação.

"[Vim] fazer o que? Tirar sangue para fazer um teste de intolerância alimentar, estou intolerante a várias coisas, não sei se é tão alimentar", brincou Luciana Gimenez ao compartilhar detalhes do procedimento para investigar o caso.

