Apartamento luxuoso de Luciana Gimenez recebe lance milionário em leilão

O triplex da apresentadora Luciana Gimenez, localizado no Condomínio Cidade Jardim, em São Paulo, será leiloado nos Estados Unidos no dia 21 de fevereiro

A apresentadora Luciana Gimenez é dona de um luxuoso triplex avaliado em R$ 75 milhões , localizado no Condomínio Cidade Jardim, em São Paulo, que está à venda há mais de seis anos. Agora, o apartamento entrará no catálogo da corretora Sotheby's e será leiloado na Flórida, Estados Unidos, no dia 21 de fevereiro com lance inicial de R$ 23 milhões .

O imóvel está à venda desde o divórcio da apresentadora com o empresário Marcelo de Carvalho.

O triplex conta com sete quartos, nove banheiros, sala de cinema, salão de beleza e um terraço com vista panorâmica da cidade, oferecendo conforto e exclusividade aos futuros compradores.

Confira, abaixo, as imagens do apartamento:

Luciana Gimenez desabafa sobre condições financeiras em Nova York

Luciana Gimenez está aproveitando o fim das férias em seu luxuoso apartamento em Nova York, nos Estados Unidos. Recentemente a apresentadora compartilhou um desabafo sincero sobre a alta do dólar, que ultrapassou os R$ 6. Mesmo reconhecendo seus privilégios, ela não deixou de criticar os impactos da economia brasileira.

"E o dólar a R$ 6, hein?! Uma camiseta aqui é R$ 1,5 mil. Se a gente for num lugarzinho mais barato é R$ 1 mil. Realmente está tudo um pouco fora de controle, lembrando que era menos que R$ 5. Até que estou vendo umas lojas baratinhas... baratinhas para quem?", questionou.

Gimenez revelou que o aumento da moeda americana impacta até mesmo suas finanças. "A questão da situação financeira do país [Brasil] dá um certo desespero. Não está fácil... eu trabalho desde que me entendo por gente, desde muito nova. O dinheiro que ganho em real é complicado gastar em dólar. Imagino que para todo mundo está difícil, não só com viagem, mas com outras coisas também", completou.

Leia também: Luciana Gimenez revela o que um homem precisa ter para agradá-la