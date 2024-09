Ex-BBB Kerline lamenta ataques após assumir namoro: 'Estou calejada'

Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-BBB Kerline Cardoso explica decisão de assumir publicamente novo namoro e reflete sobre comentários negativos

Ex-participante do BBB 21, Kerline Cardoso (32) lamenta os ataques que recebeu após assumir publicamente o namoro com o empresário Paulo Andrade. A influenciadora, que foi acusada de ser sustentada pelo amado, afirma já estar "calejada" com a situação.

"Nós mulheres recebemos comentários maldosos a todo momento. Seja quando estamos solteiras, namorando, noivas ou divorciadas", diz Kerline , em entrevista à CARAS Brasil. "Eu estou costumo dizer que estou 'calejada' para esses tipos de situações."

Também ex-integrante de A Fazenda 14, ela afirma que, apesar de ser ativa nas redes sociais, costuma enfrentar um dilema quanto aos limites da exposição de sua vida pessoal. A influenciadora diz que já estava vivendo a relação a alguns meses e que decidiu torná-la pública quando sentiu que era o momento certo.

Leia também: Ex-BBB Kerline revela desafios de morar em São Paulo sendo nordestina: 'Não é fácil'

"Já tínhamos até sido flagrados em um evento, minhas seguidoras já estavam suspeitando que estava namorando, mas não teve nenhum preparo", acrescenta. Kerline ainda diz que costuma focar nos comentários positivos e que, dessa forma, a felicidade de seu relacionamento se estende para outras áreas da vida.

"Há tanta gente bacana que me acompanha, gosta e admira, sou muito feliz por isso. Esses dias uma seguidora me escreve dizendo que estava muito feliz que estava vivendo uma nova relação e dando o conselho de viver sem medo de amanhã, achei bonito e intenso. Estou muito feliz com o que estou construindo nesse ano."

Para o futuro, a influenciadora afirma que tem estudado para evoluir sua comunicação. Atualmente, ela apresenta um programa semanal de entrevistas com celebridades, no UOL, e equilibra a rotina com a agenda de influenciadora e trabalhos publicitários.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA EX-BBB KERLINE CARDOSO NO INSTAGRAM: