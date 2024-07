Lucas Lima revela imprevisto no aeroporto: "Quatro horas"

Nesta sexta-feira, 19, o cantor e músico Lucas Lima usou seu perfil no Instagram para compartilhar que passou por uma situação chata no aeroporto

Nesta sexta-feira, 19, o cantor e músico Lucas Lima usou seu perfil no Instagram para compartilhar que passou por uma situação chata no aeroporto de Viracopos. Ele contou que teve que esperar quatro horas para voar por conta de um apagão.

"Quatro horas de atraso no voo do apagão cibernético", disse ele, que compartilhou uma selfie com expressão de desânimo. De acordo com levantamento feito pelo portal G1 em uma plataforma de monitoramento de voos, 41 partidas foram atrasadas e os três voos foram cancelamentos nesta manhã.

Lucas Lima (Reprodução/Instagram)

Lucas Lima passa sufoco ao receber diagnóstico incomum na Dinamarca

Recentemente, Lucas Lima usou as redes sociais para revelar as dificuldades que enfrentou após receber um diagnóstico inusitado durante uma viagem com amigos na Dinamarca. Nos stories do Instagram, ele relatou que estava com uma coceira na pele e, por isso, entrou em contato com uma amiga dermatologista para descobrir o que estava acontecendo.

Foi então que ele recebeu o diagnóstico de bicho geográfico, um parasita que se hospeda na pele e pode causar sérias complicações se não for tratado. Ele contou que sua amiga receitou um remédio para combater o parasita, mas não conseguiu encontrar o medicamento nas farmácias dinamarquesas: “Tento descolar na viagem e o povo dinamarquês não está acostumado com bicho geográfico que pega na praia”, disse.

“O bicho dá rolê na pele, entra na corrente sanguínea e vai para o pulmão ferrar a tua vida. Mandaram procurar um médico lá. Acho o médico. Ele atendia pelo celular. Eu disse que a minha amiga médica já havia me diagnosticado. Ele disse que nunca havia tratado disso. Pesquisou e mandou eu tomar ivermectina”, contou. “E é isso. A partir de amanhã esse verme está f*****”, completou ele.

Veja uma publicação recente de Lucas Lima no Instagram: